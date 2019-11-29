Чтобы глаз был как алмаз

Выезжать для лечения в другую страну - общемировой тренд. Но, как показывает практика, рынок туристических услуг в России ничуть не хуже, чем за рубежом. Что важно, поправить здоровье на родине выходит бюджетнее.

Так, например, у жителей Крыма теперь есть возможность сделать коррекцию зрения по специальной программе - клиника «Три-З» в Краснодаре запустила программу Eyestour. Это новый проект, который позволяет всем желающим получить бесплатные диагностическое обследование глаз и предоперационные анализы, а также скидку на операцию.

- Стоимость коррекции зрения в европейских клиниках в разы выше. Например процедура по методике ReLEx SMILE стоит около 3 тысяч долларов* (порядка 200 тысяч рублей по нынешнему курсу – Авт.), у нас стоимость такой операции в три раза ниже, - говорит офтальмохирург клиники «Три-З», врач высшей категории Ирина Бобрышева.

Сэкономить удастся и на проживании, благодаря тому, что в программе предусмотрен договор с оператором, который поможет подобрать оптимальный вариант размещения в городе. Ко всему прочему, для пациентов поездка утомительной не будет. После того, как полуостров соединили с материком, из Керчи в Тамань можно добраться за 15 минут, а далее домчать до Краснодара.

Офтальмохирург клиники «Три-З», врач высшей категории Ирина Бобрышева.

Клиника «Три-З» имеет самое современное оборудование в области офтальмологии: фемтосекундный лазер VisuMax для проведения коррекции по малоинвазивному методу ReLEx SMILE, эксимерный лазер производства компании Alcon, а также полный комплекс диагностического оборудования, которое позволяет поставить диагноз максимально корректно.

- Что такое вообще коррекция зрения? Это хирургическая методика, позволяющая людям с близорукостью, дальнозоркостью или астигматизмом хорошо видеть без линз и очков. Мы воздействуем на форму роговицы, изменяя ее и делая оптическую систему глаза идеальной - продолжает Ирина Бобрышева. – После коррекции зрения по методу ReLEx SMILE как правило восстановление происходит уже на следующий день.

КСТАТИ

За восстановительный период можно не волноваться - зрительные нагрузки пациентам разрешены сразу же после операции. Садиться за руль и за компьютер – можно на следующий день. В течение месяца придется отказаться от похода в бассейн и купания в общественных водоемах – чтобы избежать риска занесения инфекции.

НА ЗАМЕТКУ

Отправляясь в Eyestour от «Три-З», пациент может пройти бесплатную диагностику, бесплатно сдать все необходимые анализы прямо в клинике и восстановить зрение со скидкой 10%.

Офтальмохирурги «Три-З» - одни из самых опытных в своей сфере. Цифры говорят сами за себя - миллион пациентов за 16 лет работы и 225 тысяч проведенных операций. К каждому пациенту офтальмологи подбирают индивидуальный подход, чтобы лечение проходило максимально комфортно.

ВАЖНО!

Подробности на сайте клиники http://eyestour.com/correction/krasnodar или по телефону 8 800-100-13-03.

*цена процедуры на 28.11 в одной из клиник Германии

ООО «Три-З». ИНН 2308092939. Лицензия ЛО-23-01-012875 от 1 ноября 2018 года

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста