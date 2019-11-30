2019-11-30T15:43:40+03:00
Происшествия

В Великобритании задержали судно с девятью крымчанами на борту, у них заканчивается провизия

Претензий к морякам нет, а вот у судовладельца неверно оформлены документы
Анастасия ЖУКОВА
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Судно должны были перегнать из Норвегии в СенегалСудно должны были перегнать из Норвегии в СенегалФото: REUTERS
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В Великобритании задержали судно «Джирех» (флаг Нигерии), весь экипаж которого - крымчане.

По данным российского посольства, судно ошвартовано в порту Портленда, моряки (девять человек) находятся на борту.

- Претензий к российским морякам у британской стороны нет. Задержание судна связано с отсутствием или ненадлежащим оформлением документации, - отметили в посольстве.

Ни экипаж, ни родственники моряков не обращались к дипломатам за помощью. В посольстве заверили, что держат ситуацию под пристальным контролем.

Как рассказала инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина, судно следовало из Норвегии в Сенегал, однако во вторник, 26 ноября, его задержали в Портленде из-за проблем с документами и отбуксировали в порт.

Морякам уже два месяца не платят зарплату, задолжали в общей сложности около 35 тысяч долларов. По данным Ольги Ананьиной, судовладелец не спешит решать проблему, едой и водой экипаж тоже не обеспечивает. Тем временем запасы на борту заканчиваются, продовольствием экипаж снабжают волонтеры и работники местного отделения Красного креста.

СПРАВКА «КП»

«Джирех» - буксир. Построен в 2011 году

ИСТОЧНИК KP.RU

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