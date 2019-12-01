Когда доят осетра, и почему кофе – наш напиток: Создана первая гастрономическая карта Крыма

К Новому году у Крыма появится первая полноценная гастрономическая карта. Фактически это каталог, который объединит информацию о местных продуктах, их производителях, ресторанах национальных и локальной кухонь.

- Основная задача нашего проекта - наладить взаимодействие между рестораторами, которые популяризируют крымскую кухню и производителями этой продукции, - говорит соавтор проекта, глава Ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная.

- Но это интересно и для гостей полуострова, которым захочется узнать о местной кухне и крымских специалитетах.

Работа над проектом началась в сентябре при поддержке и участии Центра кластерного развития республики. Информация о крымских локальных продуктах, их истории и применении собиралась у краеведов и по библиотекам.

Вместе с производителями морепродуктов, сыроварнями, устрично-мидийными фермами, солепромыслом, рыболовецкими артелями и консервными заводами они распределены с привязкой к местоположению - Южный берег, Западный, Восточный Крым и центральная зона вместе с северной частью полуострова.

В каждом регионе представлены рестораны национальной кухни, аутентичные кафе, харчевни с историей, и даже палатка дяди Лени в Балаклаве, где он готовит на гриле свежий улов. Всего в гастрономическом путеводителе Крыма есть данные больше чем о тысяче объектах.

- Гастрономический туризм это нишевый вид отдыха, но он насыщен впечатлениями, новыми знаниями и эмоциями, - считает один из авторов проекта, эксперт винного и гастрономического туризма Татьяна Большакова.

- Он находится на стыке курортной отрасли, общепита, сельского хозяйства и малого бизнеса. Вывести гастротуризм в отдельную систему можно, но делать это приходится вручную. Фактически, мы занимаемся созданием информационной базы о предприятиях, фермах и индивидуальных предпринимателях, занимающихся производством продуктов питания, ресторанах местной кухни и национальных кухонь Крыма - словом о всех тех, кто делает Крым вкусным.

К концу декабря появится интерактивная гастрономическая карта Крыма с прямой ссылкой на предприятия и фермерские хозяйства, объекты общепита. Электронная версия будет интересна гостям полуострова, поскольку содержит данные о том, в каких ресторанах готовят нутрию, где купить консервы из мяса рапаны, и как попасть на креветочную ферму, когда доят осетра, и почему кофе стал крымским напитком еще в эпоху Великого Шелкового пути.

На странице, посвященной ялтинскому луку, указаны не только зоны его произрастания - несколько сел Южного берега Крыма - но и объясняется, почему его нельзя вырастить у себя на даче.

Рассказ о керченской хамсе, которую продавали в Рим и Афины еще 25 веков тому назад, сопровождается греческим рецептом приготовления этой мелкой, но очень жирной рыбки. А история про судакские каперсы, которые бочками доставляли ко Двору Императорского Величества в Санкт-Петербург, снабжена лечебными свойствами этого растения.

В перспективе гастрономическая карта будет пополняться и обновляться, особенно в электронной версии. Пока в ней мало информации о гастрономических фестивалях и винодельнях полуострова.

Полный макет каталога, интерактивная карта и ее туристическая версия будут презентованы в рамках отраслевой выставки «Крым. Сезон-2020» в феврале следующего года.

СПРАВКА «КП»

Ежегодный оборот рынка гастротуризма оценивается в 45 миллиардов долларов. Законодателем моды в этом направлении является Италия, где еда - это неотъемлемая часть знакомства со страной.

Свои гастрономические карты есть практически у всех европейских стран, на которых отмечены кулинарные достопримечательности регионов.

Россия входит в число наиболее быстрорастущих рынков гастрономического туризма. Все чаще путешественники предпочитают короткие поездки за неиспорченной аутентичностью в Республику Коми, Териберку, Башкирию, на Камчатку, в Якутию, Карелию, чтобы половить рыбу, пособирать морошку, приготовить карельский рыбник, попробовать оленину.

По статистике международной организации туризма UNWTO, знакомство с местной кухней и локальными продуктами обязательно для семи из десяти путешественников, и только каждый пятый собирается на отдыхе экономить на еде. Но даже для рачительных туристов интересно принимать участие в кулинарных мастер-классах местной кухни.