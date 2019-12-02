В Крыму наградили победителей конкурса «Клиника года»

В евпаторийском отеле Ribera Resort & SPA прошла церемония награждения победителей всекрымского конкурса «Клиника года-2019», организованного «Комсомольской правдой-Крым» совместно с Министерством здравоохранения РК.

В конкурсе приняли участие 53 лучших медицинских учреждения республики, которые были представлены в 8 номинациях.

Призеров проекта в каждой номинации определяли сами крымчане – они могли отдать голос за участника на сайте www.crimea.kp.ru.

Всего с апреля по ноябрь текущего года за больницу, медицинский центр, лабораторию, поликлинику, санаторий или спа-комплекс проголосовали почти 12,5 тысяч крымчан!

- Здравоохранение в Крыму с 2014 года претерпело, пожалуй, самые значительные изменения, и жители полуострова уделяют этой сфере особое внимание. Наш конкурс призван сделать медицину более открытой и понятной для каждого крымчанина, - отмечает директор АО директор симферопольского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Степан Гулеватый. - Он проходит в республике лишь второй год подряд, но за это время конкурс стал очень популярным среди крымчан. С каждым годом растет и количество медучреждений-участников, которые хотят побороться за высокое звание самой лучшей клиники, больницы и санатория в Крыму. Ведь объективнее всего оценить качество услуг любого медицинского учреждения могут лишь сами пациенты.

Степан Гулеватый/ фото: Татьяна Тимчук

Призеры конкурса «Клиника года»

«Лучший оздоровительный комплекс»

1. Медицинский центр в Евпатории «Ribera Medical & SPA»

2. ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России

3. ФГБУ «Сакский военно-клинический санаторий им.Н.И.Пирогова»

«Лучшая государственная больница»

1. ГБУЗ Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко»

2. ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница»

3. ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова»

«Лучший многопрофильный центр»

1. Многопрофильный Республиканский Медицинский Центр г. Ялта

2. Медицинский центр для всей семьи «Avanta»

3. Медицинский центр «Вита-Мед»

«Лучшая стоматологическая клиника»

1. ГАУЗ Республики Крым «Евпаторийская стоматологическая поликлиника»

2. ГАУЗРК «Крымский республиканский стоматологический центр»

3. Стоматологическая клиника «Медиса»

«Лучшая семейная клиника»

1. Медицинский центр «Вита-Мед»

2. ООО «Компания Этель»

3. Медицинский центр Genesis

«Лучшая клиника красоты»

1. Клиника эстетической медицины «Антей»

2. Медицинский центр в Евпатории «Ribera Medical & SPA»

3. Московский центр косметологии в Симферополе

«За вклад в охрану детского здоровья»

1. ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России

2. ГБУЗ РК «Симферопольский клинический родильный дом № 2»

3. ГБУЗ РК «Евпаторийский родильный дом»

«Медицина будущего»

1. Медицинская лаборатория «ГЕМОТЕСТ»

2. Лечебно-диагностический центр «Праймер»

3. Многопрофильный Республиканский Медицинский Центр г. Ялта

"Вита-Мед" стал призером конкурса сразу в двух номинациях.

Призеры конкурса получили от «Комсомольской правды-Крым» памятные призы и грамоты с подписью министра здравоохранения РК Игоря Чемоданова, а победители награждены еще и специальном Кубком. После официальной церемонии почетных гостей мероприятия ждал банкет с живой музыкой в ресторане отеля Ribera Resort & SPA.

Гости поблагодарили организаторов и пообещали в следующем году участвовать в конкурсе «Клиника года-2020».

Фуршет после официальной части

Мнение победителей:

Вилор Османов, генеральный директор отеля 4 звезды Ribera Resort & SPA.

- В конкурсе «Клиника года» мы сумели опередить таких гигантов оздоровительных услуг в Крыму, как санаторий им. Пирогова и военный санаторий им. Глинки. Думаю, секрет нашего успеха состоит из 4 основных факторов: тщательная кадровая политика – мы подбираем только лучших специалистов, высокий уровень материально-технической базы, значительные инвестиции в развитие СПА-отеля, а также мощная маркетинговая кампания. Мы ценим доверие, которое нам оказали крымчане, и для нас эти награды – мощный толчок к развитию.

Дмитрий Костенко, генеральный директор сети медицинский центров «Вита-Мед»

- Нам очень приятно, что крымчане отдали свои голоса именно наш медцентр - это большая честь и ответственность. В Крыму у сети «Вита-Мед» 4 центра, которые оказывают более 40 видов услуг по различным направлениям. Мы по-настоящему заботимся о наших пациентах, поэтому оказываем всю необходимую помощь на самом высоком уровне.

Эмиль Бавотдинов, региональный директор «Лаборатория Гемотест» в Крыму

- За этой наградой стоят реальные достижения «Лаборатории Гемотест». Мы признанная в Крыму, России и за рубежом лаборатория инновационных и наукоемких исследований. Крымчане ценят нас, поскольку с открытием лабораторий «Гемотест» в различных регионах республики местные жители теперь имеют возможность получать весь спектр инновационных медицинских исследований в родном городе.

Партнеры конкурса

Партнером конкурса «Клиника года-2019» стала компания компания «Yamaguchi» в Крыму - поставщик массажного оборудования и товаров для домашнего фитнеса. Руководство компании «Yamaguchi» в Крыму предоставило скидку в размере 50 тысяч рублей на покупку массажного кресла всем призерам конкурса.

- Участники конкурса «Клиника года» близкие по духу компании «Yamaguchi». Мы внедряем технологии, которые сохраняют здоровье крымчан и делают их красивее. Поэтому мы и решили поддержать этот конкурс от «Комсомольской правды», - рассказал региональный директор компании «Yamaguch» в Крыму Денис Дубограй.