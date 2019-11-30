Yamaguchi в Крыму: Высокие технологии для Вашего здоровья
Красота и здоровье – это бесценные сокровища для каждого человека, которые мы должны оберегать и приумножать. В современном мире существует множество высокотехнологичных устройств и аппаратов, которые помогают людям быть здоровыми и привлекательными. Тем не менее, для максимального эффекта стоит доверять лишь качественным товарам от компаний с безупречной репутацией и большим опытом на рынке.
Yamaguchi - крупнейший поставщик массажного оборудования, товаров для красоты и здоровья производства Японии. Компания предлагает физическим лицам и медицинским компаниям широкий спектр продукции: многофункциональные массажные кресла, ультратонкие беговые дорожки, тренажеры для тела, массажные столы, оборудование для массажных кабинетов, а также массажное оборудование.
Компания удостоена более 100 различных наград, призов и званий - в том числе на международном уровне.
Yamaguchi поставляет только высококачественное оборудование, имеет собственную систему логистики и сервисную службу.
Ее салоны представлены в более 40 регионах России, в том числе в Крыму.
- Компания Yamaguchi работает в Крыму с 2017 года и уже зарекомендовала себя как лидер регионального рынка массажного оборудования. Особой популярностью пользуются наши уникальные массажные кресла и ультратонкие беговые дорожки. Наша компания внедряет новые технологии для красоты и здорового образа жизни крымчан. Сейчас на Крымском полуострове работают 5 фирменных магазинов Yamaguchi: в Севастополе, Симферополе и Ялте. Тем не менее, из-за высокого спроса мы планируем открыть свои шоу-румы в Евпатории и Алуште, чтобы сделать нашу продукцию географически более доступной для крымчан, - рассказал региональный директор компании Yamaguchi в Крыму Денис Дубограй.
Доставка товаров компании Yamaguchi по Крыму и России – БЕСПЛАТНАЯ!
КОНТАКТЫ
Сайт: www.yamaguchi.ru
Телефон: +7 3652 67-13-35
Адреса САЛОНОВ Yamaguchi:
Севастополь
ул. Ген. Острякова, дом 260, (ТРЦ «Seamall»)
ул. Вакуленчука, дом 20, (ТРЦ «Novus»)
График работы: Пн-Вс: 10:00 - 20:00
Ялта
ул. Дражинского, дом 50, (отель «Yalta Intourist»)
График работы: Пн-Вс: 10:00 - 21:00
Симферополь
Евпаторийское шоссе, дом 8, (ТРЦ «Меганом», новое крыло).
Генерала Васильева, дом 43, (ТЦ «Sneha City»)
График работы: Пн-Вс: 10:00 - 20:30