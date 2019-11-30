2019-12-02T18:12:11+03:00
Здоровье

Yamaguchi в Крыму: Высокие технологии для Вашего здоровья

Компания предлагает массажные кресла, беговые дорожки и тренажеры от производителей из Японии
Степан ОСТИНОВ
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Компания удостоена более 100 различных наград, призов и званий - в том числе на международном уровне.Компания удостоена более 100 различных наград, призов и званий - в том числе на международном уровне.
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Красота и здоровье – это бесценные сокровища для каждого человека, которые мы должны оберегать и приумножать. В современном мире существует множество высокотехнологичных устройств и аппаратов, которые помогают людям быть здоровыми и привлекательными. Тем не менее, для максимального эффекта стоит доверять лишь качественным товарам от компаний с безупречной репутацией и большим опытом на рынке.

Yamaguchi - крупнейший поставщик массажного оборудования, товаров для красоты и здоровья производства Японии. Компания предлагает физическим лицам и медицинским компаниям широкий спектр продукции: многофункциональные массажные кресла, ультратонкие беговые дорожки, тренажеры для тела, массажные столы, оборудование для массажных кабинетов, а также массажное оборудование.

Компания удостоена более 100 различных наград, призов и званий - в том числе на международном уровне.

Yamaguchi поставляет только высококачественное оборудование, имеет собственную систему логистики и сервисную службу.

Ее салоны представлены в более 40 регионах России, в том числе в Крыму.

- Компания Yamaguchi работает в Крыму с 2017 года и уже зарекомендовала себя как лидер регионального рынка массажного оборудования. Особой популярностью пользуются наши уникальные массажные кресла и ультратонкие беговые дорожки. Наша компания внедряет новые технологии для красоты и здорового образа жизни крымчан. Сейчас на Крымском полуострове работают 5 фирменных магазинов Yamaguchi: в Севастополе, Симферополе и Ялте. Тем не менее, из-за высокого спроса мы планируем открыть свои шоу-румы в Евпатории и Алуште, чтобы сделать нашу продукцию географически более доступной для крымчан, - рассказал региональный директор компании Yamaguchi в Крыму Денис Дубограй.

Доставка товаров компании Yamaguchi по Крыму и России – БЕСПЛАТНАЯ!

КОНТАКТЫ

Сайт: www.yamaguchi.ru

Телефон: +7 3652 67-13-35

Адреса САЛОНОВ Yamaguchi:

Севастополь

ул. Ген. Острякова, дом 260, (ТРЦ «Seamall»)

ул. Вакуленчука, дом 20, (ТРЦ «Novus»)

График работы: Пн-Вс: 10:00 - 20:00

Ялта

ул. Дражинского, дом 50, (отель «Yalta Intourist»)

График работы: Пн-Вс: 10:00 - 21:00

Симферополь

Евпаторийское шоссе, дом 8, (ТРЦ «Меганом», новое крыло).

Генерала Васильева, дом 43, (ТЦ «Sneha City»)

График работы: Пн-Вс: 10:00 - 20:30

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