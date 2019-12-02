2019-12-02T18:29:53+03:00
Звезды

«Доронинский МХАТ» наконец-то кончился

МХАТ, до которого тридцать лет никому не было никакого дела, вдруг стал топовой новостью для всего театрального и околотеатрального сообщества
Сергей МАРДАН
Поделиться:
Сергей МАРДАНСергей МАРДАН
Изменить размер текста:

Премьера спектакля «Парикмахерша» режиссера Руслана Маликова стала оглушительным ответом новой команды МХАТа им. Горького на яростную истерику, которая бушевала вокруг театра последние несколько месяцев.

МХАТ, до которого тридцать лет никому не было никакого дела, вдруг стал топовой новостью для всего театрального и околотеатрального сообщества. В атаке на команду Эдуарда Боякова объединились люди, которых, казалось, вообще ничего не могло объединить.

Один фланг заняли термоядерные поклонники Дорониной, состарившиеся вместе с ней, которые в своих протестах против ее смещения с поста художественного руководителя, больше смахивали на городских сумасшедших. А с другой - их поддержала (а точнее цинично использовала) «либеральная» клака, которая с 2014 года ненавидит Боякова лютой ненавистью, за то, что он открыто поддержал «возвращение Крыма», русский Донбасс и говорит о своем православии.

Премьера спектакля «Парикмахерша»

Премьера спектакля «Парикмахерша»

Трудно сказать, от чего этих чертей корежит больше, но факт остается фактом – московская либеральная интеллигенция объявила войну прежде обожаемому ей создателю театра «Практика» и премии «Золотая маска». Назначение же Захара Прилепина на пост руководителя литчасти МХАТа им. Горького окончательно обозначило линию культурного фронта.

Эдуард Бояков и его команда в пререкания вступать не стали, а принялись наводить порядок в заросшем плесенью театре и начали готовить новые спектакли. Собственно, для этого театр и существует. Чего стоит его художественный руководитель определяет только зритель, а не министр культуры или, тем более, десяток оставшихся в живых театральных критиков.

Поставленная в теперь уже «бояковском» МХАТе «Парикмахерша» – это чудесная история, которая современного человека бьет наповал. Там та самая несчастная и любимая русская женская доля. «Парикмахерша» - это новое прочтение «Калины красной», только - жесткое. Ведь люди, испорченные сериалами и телевизионными шоу, по-другому уже не понимают.

Поэтому, «егор прокудин» из «Парикмахерши» не идет работать на тракторе, а бьет возлюбленную по голове молотком, засыпает ее соломой и пытается сжечь. Очень современно. Как тут не вспомнить питерского профессора Соколова. Но пьеса написана десять лет назад, так что, автор пьесы - Сергей Медведев просто угадал.

Я еще одну страшную вещь скажу. Создатели спектакля демонстративно и расчётливо наплевали на «профессиональную» театральную публику, манерных любителей «высокого искусства» и постмодернистского фуагра.

Театр – искусство площадей. Художник должен создавать нечто такое, от чего разрыдаются в умилении условный торговец собачьим кормом и его замученная бытом жена. Эдуард Бояков, мне кажется, делает именно такой театр.

И еще одно. Доронинский МХАТ вчера окончательно кончился. Эта бессмысленная гора красного кирпича, которая стояла посреди Москвы 40 лет и не вызывала ничего кроме недоумения, 27 ноября 2019 года исчезла. На ее месте рождается живой русский драматический театр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Алена Свиридова: Фейс и Оксимирон – спасение для языка
Мало кто знает, что ноги у «Розового фламинго» и «Бедной овечки» растут из Беларуси. Известная певица рассказала о первой любви в Минске, отчего долго чувствовала себя в Москве гастарбайтером и почему допускает мат в песнях
Новости 24
В Симферополе пройдут 2 предновогодние ярмарки
В Севастополе ночью утонули машины
Толпы симферопольцев ждут автобусов, которых не будет
Проехал на капоте и остановил пьяного водителя: Крымский участковый рискнул жизнью ради закона
За этот год Крым принял больше 7 миллионов туристов
Отсутствие правил по карсту становится причиной аварий в Крыму
Сильный шторм несет в Крым снег и дожди
Новогодние каникулы в «Дюльбере»: Банкет, поющий Дед Мороз и шоу-программа
Не ремонтировали 30 лет: В ялтинской школе протекает потолок
В Крыму оценили слова экс-президента Беларуси о статусе полуострова
Особняк крымского перевозчика ограбили на 27 миллионов рублей
В Евпатории открылся самый большой модульный МФЦ на полуострове
Отель "Вилла София" в Ялте закрылся на реновацию
Ялту на Новый год украсят световыми конструкциями на 79 миллионов рублей
В Симферополе появится еще один пункт для наблюдения за атмосферным воздухом
В Симферополе 2 декабря произойдет масштабное отключение электричества
Погода в Крыму 2 декабря: небольшой дождь и тепло до +9
За год из аварийного жилья переселили 25 крымчан
На Малой Митридатской лестнице полностью выполнены демонтажные работы
В Москве задержали феодосийца, который крал ценные вещи у отдыхающих
В Крыму продолжат подсчитывать ущерб от украинского прошлого
В Ленинском районе опрокинулось авто
В Крыму на 1 декабря объявлено штормовое предупреждение
Погода в Крыму на 1 декабря: До +4 градусов и сильный ветер