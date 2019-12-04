Священник из Крыма усыновил и вылечил больного ребенка, которого в роддоме бросила мать

Сейчас Антону чуть больше двух лет. Он научился говорить, ходить, любить и верить людям. Всего этого могло и не быть: больного мальчика в роддоме бросила биологическая мать. А далее реанимация и семь операций, прошедших не без Божьей помощи. По крайней мере, именно так теперь говорят его приемные родители.

ВИРУС УБИВАЛ РЕБЕНКА ИЗНУТРИ

Все случилось в одной из больниц Крыма. «Комсомолка» не станет называть город и медучреждение, а также изменит имена приемных родителей по их просьбе. Так мы не нарушим тайну усыновления и дадим семье возможность самим, когда-нибудь рассказать мальчику правду о том, что биологической маме он оказался не нужен.

Когда Антон появился на свет, из-за зверствующего в его организме цитомегаловируса в кишечнике образовались спайки. Простыми словами ребенок не мог ходить в туалет, поэтому врачи установили ему калоприемник.

В первые дни жизни мальчонку крестили, тогда он впервые и увидел своего приемного отца – священника.

– Я был в реанимации по просьбе родителей тяжело болеющего ребеночка. И тогда медсестра рассказала мне про мальчика, которого оставила мать и о том, какие он операции перенес. Она попросила, чтобы я совершил таинство крещения. Я согласился. Вот так мы с ним и встретились, – рассказывает КП-Крым отец Павел.

КОМУ НУЖНЫ БОЛЬНЫЕ ДЕТИ

Через неделю священник вместе со своей женой – медиком этой же больницы, зная, что препарат, способный убить вирус, бесплатно мальчику не положен, приняли решение купить лекарство за 50 тысяч рублей за свой счет. А еще усыновить малыша.

Семейную чету не пугали ни трубочки, ни страшные диагнозы, которые подозревали у ребенка. И если бы Антон был здоров, то бездетной семье священнослужителя никто не отдал мальчика так просто.

А поскольку сфотографированный для каталога претендентов на усыновление малыш в трубочках и шрамах не заинтересовал никого из сотни семей, священнику и его супруге почти сразу разрешили оформить опеку.

– К тому моменту ему сделали уже три операции. Нужны были еще операции, но уже не у нас, а в Москве, либо в Питере. Супруга моя сказала: ну давай что-то думать. Тогда я поехал в департамент, а там была очень большая очередь на усыновление – 94 семьи, но никому наш малыш не приглянулся. Я им так и заявил, что мы его тогда заберем, и нам дали добро, – вспоминает отец Павел.

Как только документы были оформлены, новоиспеченные родители полетели вместе с Антоном на операцию в Питер. Там врачи, отвергнув более страшные диагнозы, удалили спайки в маленьком кишечнике. И вот он здоров и бодр. А еще любим. У мальчика есть мать и отец. И судя по теплоте, с которой они рассказывают о своем сыне, лучших родителей ему не найти.

– Не стоит бояться усыновлять больных детей. Когда вот это все пройдешь, то нет ощущения, что ребенок усыновленный, это твой ребенок. Мы поняли, что он наш и послан нам Богом. У нас ощущение, что мы его родили сами. Не зря говорят, примешь сироту, примешь Бога, – говорит отец Павел.

ХОРОШО, ЧТО НЕ УБИЛА

У работников больницы своя информация о биологической маме Антона: молодая женщина прилетела в Крым из одного из северных городов России. В день родов она оставила малыша, заявив, что ей он не нужен.

– Она пролетела 7 тысяч километров и бросила его. Что руководило ей, мы не знаем. Мне в таких случаях только одно в голову приходит: хорошо, что не убила, – рассказала КП-Крым женщина, знакомая с историей отказника.

Знала ли тогда роженица, что ее сына может убить цитомегаловирус, никто уже никогда не узнает.

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