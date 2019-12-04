Крым не признаем, но деньги возьмем: Свинка Пеппа требует 60 тысяч с сети газетных киосков республики

Британская компания Entertainment One UK Limited подала иск в Арбитражный суд Крыма на одно из отделений «Крымсоюзпечати» в Симферополе. Причина - незаконное использование образа Свинки Пеппа. Размер компенсации, которую хотят получить британцы от крымчан, составляет 60 тысяч рублей.

Дело в том, что Entertainment One UK Limited - правообладатель популярного мультсериала Peppa Pig («Свинка Пеппа») и всех персонажей большой семьи свиней. В торговой точке «Крымсоюзпечати» на симферопольской улице Павленко еще в 2017 году была продана фигурка Пеппы, а на упаковке игрушки были изображения Мамы Свинки, Папы Свина и Поросенка Джорджа. Продажу фигурки зафиксировали видеокамеры, а запись с них попала в руки представителей британской компании в Волгограде.

БРИТАНСКИЙ ПЯТАЧОК В КРЫМСКОМ СУДЕ

Интересно, что британцы до сих пор не признают российский статус Крыма, и тем не менее подают иск в Арбитражный суд Крыма. По законам РФ.

Британская компания подала иск в крымский суд через представителей в ВолгоградеФото: Надежда ДАЦЮК

- С одной стороны, Великобритания считает Крым оккупированной территорией, а с другой - по российским законам подает иск в суд. Они должны были обратиться в украинский суд, в Киев, например, - рассказывает КП-Крым генеральный директор «Крымсоюзпечати» Виталий Иванов и отмечает, что иск пришел от представителей компании в Волгограде.

По словам Иванова, компании с материковой части России не работают напрямую с «Крымсоюзпечатью», опасаясь санкций.

С "Крымсоюзпечати" хотят взыскать 60 тысяч рублейФото: Надежда ДАЦЮК

- Думаю, ребята из Волгограда, подавшие иск, не подумали над последствиями для британской компании. Если эта информация просочится в украинские СМИ, то Киев пришлет Англии претензию, - продолжает гендиректор «Крымсоюзпечати».

Заметим, что британская «Пеппа» развязала настоящую войну против интеллектуального пиратства на территории России еще в 2016 году. Индивидуальным предпринимателям приходили иски на суммы от 10 до 15 тысяч рублей, и арбитражные суды либо полностью, либо частично удовлетворяют эти претензии.

Уже в конце ноября этого года Entertainment One UK Limited направила пять исков в арбитражный суд Севастополя по такой же схеме. Ответчицами выступают пять женщин, от которых компания хочет по 10 тысяч рублей за продажу в торговых центрах города-героя продукции с мультипликационными героями семьи пятачков.

МНЕНИЕ

Владимир Джаралла, политолог:

- Деньги побеждают любые условности. По сути иска говорить нечего, это уже привычная история о так называемых авторских правах. Интересно, что истцом выступает британская компания, а иск подан в российский суд. Традиционное лицемерие Запада: говорить можно, про что угодно, но как только в деле появляются деньги, тут для них все становится серьезно - и Крым российским, и право российского суда рассматривать дела на этой территории.

СПРАВКА «КП»

Компания Entertainment One UK Limited с 2013 года обладает исключительными правами на товарный знак в виде словесного обозначения «РЕРРА PIG»: это игрушки в виде героев мультсериала и графические изображения «Свинки Пеппы». Первый эпизод «Свинки Пеппы» вышел на каналах Nick Jr и Channel 5 в 2004 году.

Акционерное общество «Крымсоюзпечать» работает на рынке полуострова 22 года. В киосках продается как печатная, так и сувенирная продукция.

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