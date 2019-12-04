После публикации «Комсомолки» Аксенов поручил отдать сиротам положенные им квартиры в Залесье

Квартиры в строящемся доме в Залесье, вопреки планам властей Симферополя, будут распределены исключительно между сиротами, которые стояли в очередь на получение этих квадратных метров. Такое обещание дал лично глава Крыма Сергей Аксенов после публикации «Комсомолки».

Напомним, что строительство дома в симферопольском Залесье началось три года назад. Тогда все 180 квартир власти города обещали раздать сиротам. Но на прошлой неделе стало известно, что из-за поправок в федеральный закон №267, внесенных в 2018 году, 75% квартир в новостройке будут распределены между другими категориями льготников.

Официальная позиция представителей администрации Симферополя звучала так:

- Общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не может превышать 25% от общего количества квартир в этом многоквартирном доме. После окончания проведения строительных работ и введения в эксплуатацию объекта капитального строительства в микрорайоне Залесье, администрацией города строго в рамках действующего законодательства будет проведено распределение жилых помещений.

После статьи «Комсомольской правды» под заголовком «Мы на вас закон клали: Квартиры в доме для сирот Симферополя достанутся другим людям» и открытых обращений председателя общественной организации «Жизнь в твоих руках» Екатерины Горелкиной, республиканские власти пообещали не допустить перераспределения квадратных метров, анонсированное симферопольскими чиновниками.

- На встрече с главой Республики Крым он пообещал, что все квартиры в доме в Залесье, построенные в рамках целевой программы, будут распределены тем категориям, которые предусмотрены в ней - сиротам. Программа была принята раньше, чем был принят закон о 25%, - сообщила КП-Крым Горелкина.

СПРАВКА «КП»:

В начале 2019 года в списке детей-сирот в республике насчитывалось более 2 тысяч человек. В среднем в Крыму для сирот покупают около 60 квартир в год.

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