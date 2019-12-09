Полина Томази-Вшивцева: «Учеба должны быть трудной и азартной»

В России на государственном уровне поддерживается внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. Для этого в рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» при поддержке Минобрнауки России запущен единый ресурс online.edu.ru для учащихся и преподавателей, объединяющий около 40 образовательных онлайн-платформ и свыше 120 образовательных организаций, на котором доступно более 1000 онлайн-курсов. Кроме того, на базе ведущих университетов страны сформированы десять Региональных центров компетенций в области онлайн-обучения для профессиональной подготовки преподавателей.

Но речь не идет о том, что онлайн-формат в итоге вытеснит традиционные формы обучения. Онлайн-обучение – это прежде всего расширение возможностей, доступ к знаниям от лучших вузов страны.

Подробнее об этом рассказала руководитель РЦКОО в Севастополе, специалист по учебно-методической работе, кандидат физико-математических наук Полина Томази-Вшивцева.

- Онлайн-технологии все активнее внедряются в сферу образования. Чем это вызвано и какие перспективы использование цифровых технологий открывает перед теми, кто учит, и теми, кто учится?

- Сейчас, начиная со школьной скамьи, все отлично понимают: хочешь быть востребован и хорошо зарабатывать, надо постоянно учиться. Дистанционные технологии позволяют будущему специалисту произвести максимально оптимальную «выборку» нужного и интересного именно ему направления. У молодых людей появилась возможность повысить вероятность попадания в вуз (а потом и в профессию) не потому, что «больше некуда было идти» или «так мама сказала». Да и преподавателю гораздо легче работать с мотивированными учащимися, с помощью онлайн-обучения познавшими азы его предмета. Кроме того, у «продвинутых» преподавателей есть уверенность: хочешь быть конкурентоспособен - демонстрируй свои навыки и знания, заявляй о себе в Сети, общайся с коллегами, привлекай учеников. В этом и помогает проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ».

Фото: архив П. Томази-Вшивцевой.

- Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ» утвержден на самом высоком государственном уровне. В чем его суть? Как реализация проекта поможет сделать образование качественнее и доступнее для всех жителей страны?

- Суть проекта в том, что государство вплотную занялось адаптацией образования к современным реалиям. В учебных процессах произошел поворот к обучению и взращиванию прикладных специалистов и неслучайных людей в профессии. Сегодня редкая классическая образовательная организация этим занимается - мешает консерватизм и запаздывание реакции по созданию востребованных учебных программ. Точек «входа» в возможность стать именно таким специалистом должно быть много на любом этапе, а не только по окончании школы, когда у человека нет достаточного представления о своих желаниях и возможностях. Правильно организованная доступная среда даст возможность любому на каком угодно этапе стать ценным специалистом, уберет точки «невозврата».

Значит, надо повышать доступность и максимально вовлекать в такую своеобразную образовательную конкуренцию как учащихся и преподавателей, так и вузы, и представителей бизнеса, берущих на работу наших выпускников. Мы работаем в очень интересном регионе - Республика Крым и город Севастополь. Три года мы вели разъяснительную работу о том, что такое онлайн-образование. Обучение у нас прошли коллеги из 145 вузов и колледжей разных регионов России. Несмотря на привязку к региону, наша деятельность оказалась востребованной в других субъектах Федерации. Коллегам нужно понимание того, как работать в новых реалиях. Сегодня преподаватели хотят осваивать навыки создания онлайн-курсов, а не быть просто трансляторами знаний.

- Кто и как может повысить свою квалификацию в региональном центре компетенций? Сколько стоит обучение?

- Особенность работы нашего центра в том, что повысить квалификацию до конца 2019 года может бесплатно любой сотрудник учебной организации высшего или среднего профессионального образования. Специалистами МГУ разработан учебный цикл из четырех курсов в онлайн-формате. Они позволяют слушателю проходить курс с учетом личной нагрузки, не боясь конфликта между учебой и работой. Такой курс - помощник в освоении всех ключевых моментов, связанных с созданием, курированием, внедрением и преподаванием в формате онлайн. За время обучения каждый учащийся создает свой учебный онлайн-курс, при этом осваивая и навыки работы с дистанционными технологиями. Подключиться к обучению можно в любой момент. Нужно лишь зарегистрироваться на портале «Университет без границ», перейти в раздел для преподавателей distant.msu.ru/lomonosov/ и нажать кнопку самозаписи на интересующий курс повышения квалификации.

Фото: архив П. Томази-Вшивцевой.

- Многие преподаватели опасаются, что цифровые технологии в образовании в итоге вытеснят их из образовательного процесса. Насколько обоснованы подобные опасения?

- Дистанционные технологии - это ни в коем случае не «вместо», а «вместе». Это не замена одного образования на другое, а расширение возможностей.

- Какие тенденции можно отметить в современном онлайн-образовании?

- Пока идет наращивание массы онлайн-курсов, притирка новой формы работы к реалиям вузов и колледжей. Можно отметить серьезный положительный сдвиг в преподавательской среде с точки зрения готовности к такого рода деятельности. Сейчас мы подготовили великолепную почву для слияния потребностей учащихся, работодателей и образовательных организаций.

- Какие онлайн-курсы популярны у россиян?

- Из открытых курсов МГУ (distant.msu.ru раздел «Открытые курсы») наиболее популярны общеразвивающие. Например, «Нейрофизиология поведения», «Управление сотрудниками в инновационной экономике», «Язык, культура и межкультурная коммуникация», «Юридическая поддержка стартапов»... Люди хотят больше знать о себе, об окружающем мире, востребованы юридическая и бизнес-тематики.

- Есть ли какие-то лайфхаки, упрощающие процесс освоения онлайн-курса?

- Только один - надо хотеть учиться, не зацикливаться на онлайн-курсе, как можно больше работать с дополнительным материалом, не вариться в собственном соку, а входить в сообщество таких же увлеченных. И помнить: работа мозга требует усилий и времени, учеба должна быть трудной и азартной, не останавливаться ни в коем случае. Тут как у спортсменов или музыкантов – «неделю пропустил - месяц потерял».

Фото: архив П. Томази-Вшивцевой.

Сайт РЦКОО «Ломоносов» на базе Филиала МГУ в г. Севастополе.

К СВЕДЕНИЮ

В России реализуются инициативы, направленные на создание условий для развития цифровой экономики. В области образования это в первую очередь программа «Цифровая экономика» и нацпроект «Образование», частью которого является проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ». Он утвержден президиумом Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Цель проекта - создать условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития цифрового образовательного пространства. Для достижения этой цели выбран путь широкого внедрения онлайн-обучения. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Подробности - на сайте online.edu.ru.