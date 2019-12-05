Мест нет: Туристам в Крыму скоро будет негде остановиться

В этом году Крым уже принял рекордные 7,2 миллиона туристов. И это без учета новогодних и рождественских праздников.

Большинство курортников предпочитают селиться в небольших отелях или гостевых домах, где хозяева живут сами и сами обслуживают постояльцев. Стоимость проживания здесь ниже, обстановка домашняя, подход индивидуальный.

В итоге в малых объектах размещения оседает две трети туристического потока, особенно в летнее время, когда цены в крупных отелях и гостиничных комплексах кусаются.

И вот теперь этому уютному частному сектору пришел ...так называемый «закон Хованской», вносящий изменения в Жилищный кодекс РФ по запрету гостиничных услуг в жилом секторе.

Две трети туристов в Крыму принимает частный секторФото: Никита ПОЛЬКО

В «ТЕНИ» ПОД СОЛНЦЕМ

По данным Минкурортов Крыма, в прибрежных городах количество сдаваемых летом в наем квартир достигает 18 тысяч. Еще около 5 тысяч – это частные гостевые дома и отели. По самым скромным подсчетам в общей сложности это около 200 тысяч койко-мест - огромный сектор приема отдыхающих. И он формировался параллельно развалу мощного санаторно-курортного комплекса, который в советские времена принимал по 8 миллионов туристов в год.

Нет, люди не прекратили ездить в Крым за морем и солнцем, просто профсоюзные путевки им уже никто не давал, а собственных возможностей хватало на скромное жилье с самостоятельным питанием. И чем выше становились возможности приезжающих, тем комфортнее предлагались для них условия отдыха. В итоге «теневой» сектор стал принимать 80% турпотока: из 6 миллионов отдыхающих в год только 1,1 миллиона выбрали крупные средства размещения.

КАТЕГОРИЯ «30+»

Попытки легализировать малые средства размещения предпринимались не единожды. В начале это была патентная система, когда владельцы гостевых домов покупали в налоговой сертификат об уплате налога за сдачу жилья. Но когда доля частного сектора взяла на себя больше половины турпотока, на региональном уровне решили разделить тех, кто явно подлежит регистрации как гостиница или отель, и тех, кто максимум может разместить одновременно не больше 30 отдыхающих.

Узаконить деятельность объектов «30+» не вышло - технические, санитарные, противопожарные требования к ним были как большим гостиницам. В итоге они так и остались в статусе жилья, с той лишь разницей, что сервис и услуги в них были практически идентичны гостиничным.

Культура гостеприимства пострадает при смене гостиниц на аренду жильяФото: Никита ПОЛЬКО

ПАТЕНТА НЕ БУДЕТ

С переходом под российскую юрисдикцию владельцев мини-отелей стали убеждать регистрироваться индивидуальными предпринимателями. Причем без учета сезонности работы. Семь попыток вернуть патент на сдачу жилья в наем обернулись ничем — ни в правительстве, ни в Госдуме РФ так и не поняли, почему в Крыму не могут платить налоги, как во всей стране.

Чтобы как-то упорядочить деятельность частного сектора и выудить из него налоги, в Минкурортов республики собирались выдать на гора механизм детенизации: налоговые и финансовые поощрения при легализации объектов и жесткий административный прессинг со штрафными санкциями за работу в «тени». И действительно, с 2020 года собственникам малых отелей и гостевых домов, включенным в реестр Минкурортов, будут предоставлять налоговые каникулы за регистрацию индивидуальными предпринимателями.

Этим «пряником» власти ограничиваться не собираются. Обещают также облегчить требования по безопасности и санитарии, а еще льготное кредитование с субсидированием ввести. Но все эти меры частный сектор не спасут — из объектов курортного и гостиничного сервиса мини-отели и гостевые дома должны перейти в разряд съемного жилья.

НОМЕРОВ НЕТ, ТОЛЬКО КОМНАТЫ

- Есть закон Хованской, и с 1 октября предоставлять гостиничные услуги в жилом фонде нельзя, - поясняет руководитель регионального представительства Гостинично -туристской ассоциации Валентина Марнопольская. - Сейчас эта деятельность должна перейти в разряд сдачи жилых комнат по договорам краткосрочного найма. Остроту ситуации для Крыма в Москве детально не понимают и недооценивают проблему.

Слово "номер" в частном секторе вне законаФото: Никита ПОЛЬКО

Поясним: для мини-отелей и гостевых домов есть два пути - перейти из жилого в статус нежилых объектов и зарегистрироваться как гостиницы, либо в разряд меблированных комнат со сдачей посуточно.

Первый вариант под силу только крупным объектам – нужно менять целевое назначение земельного участка, что подразумевает проведение общественных слушаний и письменного согласия всех соседей. По процедуре это займет не менее полутора лет. С переводом целого здания в нежилой фонд ситуация сложнее - такого порядка просто не существует, а для регистрации гостиницы техническая документация должна быть на нежилое строение. Получается, что, как и в украинские времена здание нужно снести и выстроить заново.

Второй вариант убивает наработанные за последние десятилетие навыки гостеприимства - даже уборка помещений и смена белья приравнивает любую съемную комнату к гостиничным номерам.

- Пока в Крыму таких прецедентов нет, но в столице проверяющие хостелов причисляют их к гостиницам по наличию микроволновой печи и электрочайника, – уточняет председатель Ассоциации малых отелей Крыма (АСМОК) Наталия Стамбульникова. – Мы уже обратились к Минэкономразвития РФ с просьбой дать разъяснения, что входит в перечень гостиничных услуг, поскольку именно их оказание в жилых помещениях не допускается.

Гостиницы и отели могут находится только в нежилых помещенихФото: Анна КИРИЕНКО

ДОРОГИЕ ГОСТИ, У НАС САМООБСЛУЖИВАНИЕ

Для туриста разницы между номером и меблированной комнатой на первый взгляд нет. Но если гостиничные услуги официально не оказываются, то и пожаловаться на их качество гость не может: не нравится грязь - бери тряпку и убирай сам. Рассчитывать на предоставление питания тоже не стоит, как и на возможность забронировать комнату через интернет.

Минэкономразвития РФ предупредила сайты-агрегаторы об ответственности за наличие в их базе гостиничных объектов, которые находятся в жилом секторе. Мангал, баня, бассейн, беседка и парковка - эти дополнительные услуги автоматически причисляют любой дом к гостинице и вводят табу на бронь. К тому же большинство давно перешли на продажи в интернет, сделав собственные сайты и ведя странички в соцсетях. Теперь и это может стать признаком гостиничной услуги.

- Мы провели анкетирование среди членов нашего объединения, - рассказывает руководитель общественной организации Севастополя «Союз гостеприимства» Юлия Бедаш. - 70% объектов – это индивидуальный, садовый или дачный дом со средней площадью в 500 квадратных метров. Все предоставляют услуги по уборке, оформлению, бронированию, треть оказывают услуги питания. Теперь все это в жилом фонде запрещено.

Сервисам бронирования строго запретили продавать номера в жилом сектореФото: Анна КИРИЕНКО

ГОСТЕВЫЕ ДОМА «В ЗАКОНЕ»

Сегодня на региональном уровне разрабатывается закон «О некоторых вопросах организации деятельности малых средств размещения, расположенных в жилых помещениях на территории Республики Крым».

Его планируется применять уже с 2020 года, тем самым не допустить коллапса летом, когда поедет основная масса отдыхающих. Пока документ проходит обсуждение и консультации, и в публичную плоскость еще не вышел. Известно, что в нем жилье для туристов разделяется на две категории: до 15 комнат и до 50 комнат, и требования к ним разные. Пока не ясно, как оставить обе категории на землях жилого фонда, хотя это в полномочиях муниципалитетов.

В Геленджике, например, еще в 2017 году приняли решение, что гостевые дома и мини-отели могут находиться на землях индивидуального жилого строительства и внесли это в Правила землепользования и застройки. А заодно местным нормативным актом закрепили само понятие гостевой дом, его инфраструктуру и перечень услуг, которые могут в нем оказываться, чтобы не было соблазна строить большие комплексы в частном секторе, уходя от налогообложения.

- Самый верный путь - разделить понятие туристического жилья на мелких квартиросдатчиков, выведя их в поле гражданского законодательства, и отдельно работать с малыми средствами размещения, - считает депутат Госсовета Крыма Галина Герасимова. - Гостевые дома и отели, как их не называй, важный и большой сегмент туристического рынка. И выработать методические рекомендации по изменению Правил землепользования и застройки мы в состоянии, а также в состоянии упростить порядок регистрации и работать по крымскому закону.

К лету должен появится федеральный закон о туржильеФото: Анна КИРИЕНКО

СКОРО ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

На федеральном уровне готовится закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части регулирования предоставления туристского жилья».

Он как раз предусматривает систему регистрации собственников жилья, аналогичную туристическим регионам Германии, Испании, Португалии, Франции - получении ID номера, который дает право рекламировать, селить постояльцев и платить налоги наравне с остальными участниками рынка.

Помимо легализации деятельности и подсчета туристического потока, законопроект позволит внедрить туристический сбор. Инициатива направлена на сохранение рынка туристического жилья, поскольку за последние несколько лет бронь не гостиничных средств размещения в России выросла до 40%.

КОМПЕТЕНТНО:

Сергей Стрельбицкий, руководитель крымского филиала Национальной курортной ассоциации, экс-министр курортов и туризма Крыма:

- Даже спустя пять лет туристический рынок Крыма не вписывается в законодательное поле России. Наш сектор частных объектов размещения в корне отличается от того, что есть на территории остальной части страны. И все изменения, которые необходимы, должны иметь особый порядок. Выводить в правовое поле нужно постепенно, чтобы сохранить индустрию гостеприимства. Нужно доказать федеральным органам власти, что мы отличаемся от Краснодарского края, и, уж тем более, от других регионов РФ.