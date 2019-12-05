Чиновники Крыма путают государственный бюджет с семейным

Только в этом году пять должностных лиц лишились своих постов с формулировкой «по утрате доверия». Это - наивысшая форма наказания для чиновников. Данные о коррупционере вносятся в общий реестр, закрывая на несколько лет возможность устроится на работу в госструктуры, даже если вина не была доказана.

ЖИВИ НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ

- В этом году мы провели 195 проверок и нашли 113 нарушений, - говорит председатель Комитета по противодействию коррупции Крыма Александр Акшатин. - Наказаны 40 человек - выговор, замечание, год на голом окладе. Пятеро уволены по утрате доверия, и это серьезный проступок, практически уголовное дело, но еще не повлекшее тяжкие последствия.

Для руководителей высших должностей это большой показатель. Всего за пять лет работы комитета с своих постов лишились 26 человек. Причем «волчьим билетом». По-прежнему самым громким является увольнение вице-премьера Олега Казурина, который по решению суда отбывает 11,5 лет заключения и выплачивает штраф в размере 56 миллионов рублей.

- Ему глава Крыма доверил такое ответственное дело - все 465 объектов Федеральной целевой программы, и он с таким цинизмом подвел республику и уехал на 11,5 лет, - говорит Акшатин. - Человек конкретно пришел и с первого дня начал складывать схемы.

Александр Акшатин доволен работой своего ведомства - 26 "волчьих билетов". Фото: КП архив

ГОСКОНТРАКТ ДЛЯ МУЖА

Есть среди чиновников и те, кто не согласен с антикоррупционным комитетом. За пять лет 15 должностных лиц на полуострове обжаловали его решения. Во всех случаях суд подтвердил правомочность выводов - эти люди не могут занимать посты в государственных структурах.

Вот, к примеру, решила заместитель руководителя одного из госпредприятий республики передать контракт на 23 миллиона рублей фирме своего родственника, чтобы дать семье заработать 8 миллионов рублей.

- Ей это почти удалось, но мы были быстрее, - рассказывает Акшатин. - Дама попыталась изменить техническое задание, а теперь сидит дома три года, судится с нами.

ГРЕХ НЕ УКРАСТЬ

Несколько уголовных дел уже возбуждены по результатам проверок выполнения контрактов на ремонт дорог и реконструкцию инженерных сетей. Здесь главной претензией к чиновникам является не выполнение подрядчиками всего объема работ при подписанных актах и перечисленных средствах.

Через коррупционное сито не прошли руководители ГУПов «Крымфармация», «Крымавтотранс», «Крымские морские порты» - везде, где есть возможность заработать на государственном имуществе, обязательно найдутся желающие это сделать. Через подставные фирмы, родственников, друзей и одноклассников.

- Буквально две недели назад я подписал заключение о проверке одного из кандидатов – действующего работника ГУП «Крымэнерго» - на должность заместителя одного из министерств. А у него в подведомственном предприятии работают все родственники, - объясняет Акшатин.

ПОКАЖИТЕ НА НИХ ПАЛЬЦЕМ

Со следующего года начнет действовать новая методика правительства РФ по оценке коррупции в регионе. В отличие от онлайн опроса, который до этого проходил в Крыму, это будет реальное анкетирование среди граждан с репрезентативной выборкой по возрасту и социальному уровню.

- Это оценка коррупционных рисков во всех органах исполнительной власти, на бытовом уровне и уровне взаимодействия бизнеса и власти, - уточняет начальник отдела Комитета по противодействию коррупции РК Евгения Константинова. - Методика разработана Минэкономразвития РФ, и, скорее всего, мы будем выходить на закупку и проводить социследование с помощью привлеченной структуры.

Эффективность этой методики и результаты исследования станут понятны в 2021 году, когда все регионы ее апробируют и предоставят данные. В рейтинг деятельности губернаторов коррупционная оценка пока не войдет, но будут определены самые коррупциогенные сферы. Пока в Крыму это здравоохранение и транспорт.

СПРАВКА "КП"

Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Главными борцами были и остаются правоохранительные органы - их функция расследовать уже совершенные противозаконные деяния и наказывать виновных. Сбить коррупционера влет, поймать еще на стадии покушения на преступление - задача специального Комитета по противодействию коррупции Республики Крым. Через него проходят претенденты на высокие должности в правительстве, руководящие посты предприятий и муниципалитетов. За 5 лет своей работы комитет провел 734 контрольных мероприятия. Каждое - это 250-300 страниц материалов по доходам, расходам, движению денег на счетах и имуществу. Чаще всего чиновники забывают указать банковские счета с нулевым балансом, путают площадь недвижимости, и не знают, что с их депозита проценты отчисляются на отдельную карточку. Технические неточности составляют 60% всех нарушений.