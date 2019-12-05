Профессорская помощь: Крымчане могут бесплатно получить консультацию ведущих врачей республики в клинике Святителя Луки

Крымчане получили уникальную возможность бесплатно записаться на консультацию к известным профессорам и ведущим врачам Крыма.

Прием будет проходить в Клиническом медицинском центре Святителя Луки при Медицинской академии КФУ.

Первый этап акции «Профессорская помощь» продлится до 1 апреля 2020 года. Жители республики могут обратиться к медицинским экспертам высшей категории по следующим специальностям: урология, эндокринология, нефрология, ревматология, хирургия, онкология, проктология, гинекология. Позже список медицинских направлений будет расширен.

- Медицина мирового уровня есть в Симферополе - это Клиника Святителя Луки, медицинское учреждение экспертного класса, одно из лучших в Крыму. Зачастую пациенты обращаются в КММЦ в тяжелых случаях. Здесь делают все, за исключением разве что трансплантации, но и эти операции не за горами. Не надо будет ехать в Москву или за рубеж. Обращаюсь к крымчанам с настоятельной просьбой не откладывать поход к врачу, тем более что в Клинике Святителя Луки можно получить консультации врачей высшей категории бесплатно, а расходы на лечение покрыть полисом ОМС, - призвал директор Медицинской академии КФУ Евгений Крутиков.

КТО БУДЕТ КОНСУЛЬТИРОВАТЬ

Вячеслав Михайличенко

Михайличенко Вячеслав Юрьевич - доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕ, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники. Врач-хирург высшей категории проконсультирует по проблемам колопроктологии, хирургии, онкологии.

Олег Безруков

Безруков Олег Филиппович, доктор медицинских наук, профессор, практикующий хирург с 1974 года. Автор более 120 научных публикаций, посвящённых актуальным вопросам практической хирургии, автор 7 изобретений. Специализируется на заболеваниях щитовидной железы, грыжи живота, варикозной болезни нижних конечностей.

Андрей Петров

Петров Андрей Владимирович - доктор медицинских наук, профессор, член ассоциации ревматологов России, главный внештатный ревматолог Республики Крым, заместитель директора Медицинской академии Крымского федерального университета по развитию приоритетных проектов в сфере здравоохранения.

Сергей Еременко

Еременко Сергей Николаевич - врач высшей категории, заведующий центра хирургии КММЦ Святителя Луки. Ведет прием мужчин и женщин по проблемам урологических заболеваний.

Евгений Крутиков

Крутиков Евгений Сергеевич - директор Медицинской академии КФУ, профессор, доктор медицинских наук, автор 155 научных работ, член президиума Научного общества нефрологов России. В его компетенцию входит лечение таких болезней, как гломерулонефрит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь, поликистоз почек, почечная недостаточность.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ

Любой желающий может записаться на бесплатный прием к ведущим врачам Крыма, обратившись в кол-центр КММЦ Святителя Луки по телефону или непосредственно в регистратуру медцентра.

Специалисты ответят на все интересующие вопросы и запишут на прием к доктору в определенный день и время.

ВАЖНО!

На бесплатную консультацию могут попасть пациенты старше 18 лет

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС

КОНТАКТЫ

Телефон для записи: +7 978 918 13 34 (с 08:00 до 19:00 в будние дни)

Адрес клиники: г. Симферополь, бульвар Ленина, 5/7.