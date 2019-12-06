Самая высокая в Крыму резиденция Деда Мороза откроется на Ай-Петри

Самая высокая в Крыму резиденция Деда Мороза откроется на верхней станции канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри». Такой подарок главный вертикальный перевозчик делает для своих пассажиров уже в четвертый раз.

- С 30 декабря по 7 января главный новогодний волшебник вместе со Снегурочкой будут встречать пассажиров на нижней станции в Мисхоре, сопровождать при подъеме на Ай-Петри и вести прием в резиденции на высоте 1153 метра, – сообщила пресс-секретарь канатной дороги Яна Коваленко. - За стихи, песни, хорошее поведение и отличные оценки пассажиров ждут памятные подарки и сувениры.

Гостей будут ждать с 30 декабря по 7 января

В новогодние и рождественские праздники канатная дорога будет работать в штатном режиме. Количество рейсов будет зависеть от пассажиропотока - чем больше гостей у Деда Мороза, тем дольше будет работать подъемник. Конечно, погода может внести свои коррективы. В снегопад, туман и ураган безопасностью пассажиров никто рисковать не станет.

Главный погодный показатель - сила и направление ветра. Восточный или западный со скоростью выше 15 метров в секунду способен серьезно раскачать подвесные вагончики. Пассажирам это придаст экстремальных впечатлений от поездки, но для специалистов создает дополнительные трудности, особенно на нижнем участке дороги, где вагончики проходят рядом со столбами опор.

В среднем сильный ветер мешает работать около 30 дней в году, особенно в первой половине июня. Зимой количество рейсов зависит от продолжительности светового дня, и последний вагончик спускается вниз в 16.00.

- Эта дорога входит в десятку уникальных инженерных сооружений мира и оправдала себя многолетней работой. Пока что мы работаем в полную силу и перевозим полмиллиона пассажиров в год, - подчеркнула Коваленко.

С 15 января канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» закроется на профилактический ремонт и возобновит работу только 1 мая.

Канатка входит в десятку уникальных сооружений мира

СПРАВКА КП

Единственная поломка за 30-летнюю историю канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри» произошла в августе 2013 года. Причиной стал заводской дефект вала, который со временем лопнул и провернулся. В двух вагончиках застряли 74 туриста вместе с двумя сопровождающими работниками.