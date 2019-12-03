Ключевая задача - предотвратить травматизм на работе

ПОСТАВИТЬ НА НОГИ

Большинство трудоспособных россиян проводят треть буднего дня на работе, а если исключить сон - то половину суток. Задача государственных структур и работодателя - обезопасить рабочее время граждан и предотвратить возможный травматизм. Ну а в случае получения травмы или увечья на службе государство обязано как можно скорее поставить работника на ноги, ведь нет ничего важнее жизни и здоровья человека.

- Региональное отделение Фонда социального страхования по Республике Крым осуществляет страхование от несчастных случаев на производстве и по временной утрате трудоспособности. Также Фонд выполняет очень важную функцию по обеспечению инвалидов средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением, а также проездом к месту лечения и обратно, - сообщила управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Республике Крым Виктория Потеряйко. - В целом Фонд оказывает 18 государственных услуг, в том числе и в электронном виде, и каждый гражданин может обратиться за их получением через портал госуслуг.

ПРОГРАММА «НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ»

Еще в 2017 году Россия присоединилась к программе «Нулевой травматизм», разработанной Международной ассоциацией социального обеспечения. По сути, это свод правил, после выполнения которых работодатель сможет снизить уровень травматизма и профессиональных заболеваний.

Семь «золотых правил» программы «Нулевой травматизм»:

• Взять на себя лидерство - продемонстрировать приверженность принятым принципам.

• Проанализировать угрозы, выявить риски и взять их под контроль.

• Всегда ставить конкретные цели и осознанно добиваться их, действуя шаг за шагом.

• Достичь высокого организационного уровня, сформировав систему охраны труда.

• Заботиться о безопасности и гигиене всех рабочих мест.

• Регулярно повышать квалификацию и осваивать новые навыки.

• Вдохновлять сотрудников, привлекать их к деятельности по охране труда.

Эти правила определяют безопасность и гигиену труда, поэтому обязательны к исполнению.

- Мы не должны формально относиться к выполнению правил безопасности,

как это иногда бывает, ведь на кону - жизнь и здоровье работника. Самым главным и ответственным контролером должны стать мы с вами, и наша задача - провести все необходимые мероприятия для внедрения этих правил, - заключил заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Леонид Михалевский.

Стоит отметить, что региональный Фонд соцстраха присоединился к программе «Нулевой травматизм» и готов принимать участие во всех мероприятиях по соблюдению безопасности труда.

ЧИСЛО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ СНИЖАЕТСЯ

С 2017 года в республике зафиксировано 624 несчастных случая на рабочем месте - из них 474 случая были признаны страховыми.

- За три года наблюдается стойкая динамика к снижению зарегистрированных несчастных случаев. К сожалению, число трагедий со смертельным исходом остается примерно на одном уровне, - отметила начальник отдела страхования профессиональных рисков Фонда социального страхования РФ по Республике Крым Юлия Белова. - Из года в год уменьшается и количество пострадавших в результате несчастных случаев: если в 2017 году пострадали 195 человек, то в текущем году лишь 109.

Согласно статистике, больше всего несчастных случаев происходит в больничных организациях - 32,7% от общего числа, на втором месте сфера образования - 21%, а замыкает «травмоопасные» отрасли строительство - 19,4%.

- К получившим тяжелые травмы на рабочем месте прикрепляется реабилитационный менеджер. Вместе с медицинской организацией он разрабатывает план реабилитации, контролирует проведение всего перечня необходимых мероприятий для выздоровления,

чтобы свести к минимуму последствия травмы и избежать инвалидности, - продолжает Юлия Белова.

Если после травмы пострадавший не может вернуться на прежнее рабочее место, то ФСС может оплатить переобучение работника после рекомендации бюро медико-социальной экспертизы.

- Задача Фонда - обеспечить реабилитацию работнику после травмы, возвратить его к труду и прежней полноценной жизни. И в этом должен быть заинтересован не только ФСС, но и работодатель, медицинские учреждения и бюро медико-социальной экспертизы, - заключила Юлия Белова.

ГОСУДАРСТВО ВОЗМЕЩАЕТ РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ТРУДА

Каждый добросовестный работодатель может вернуть себе часть средств, которые он потратил на улучшение условий труда. Для этого страхователь должен обратиться в Фонд соцстраха и предоставить документы, подтверждающие право на возмещение средств по этой статье расходов.

По словам заместителя начальника отдела страхования профессиональных рисков Крымского отделения ФСС Натальи Мармиль, благодаря механизму возмещения работодатель не только уменьшает финансовую нагрузку на учреждение или предприятие, но и снижает уровень производственного травматизма.

- Практика показывает, что с каждым годом растет число работодателей, которые обращаются за возмещением. Так, в 2017 году Крымское отделение Фонда возместило расходы 213 работодателям на сумму 35,7 млн рублей. В прошлом году к нам обратились 306 страхователей, которые получили

28,2 млн рублей компенсации, а за

9 месяцев текущего года Фонд одобрил документы уже 392 работодателям. Им возместят 43 млн рублей, - рассказала Наталья Мармиль.

Кроме того, с текущего года работодатель может вернуть до 30% расходов, которые направит на санаторно-курортное лечение лиц предпенсионного возраста. Причем для этого не нужна специальная медицинская экспертиза - достаточно лишь стандартной справки 070.

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