Картой, наличными или онлайн: Как чаще всего берут кредиты крымчане

Крымчане чаще всего берут кредиты наличными. По данным РНКБ, за 11 месяцев текущего года жители полуострова взяли 16 миллиардов рублей наличными. Доля ипотечных кредитов составила 14,6 миллиарда рублей, доля кредитных карт - 7,1 миллиарда рублей, автокредитов - 2,6 миллиарда рублей.

Больше всего - в два раза - вырос кредитный портфель по автокредитам, в то время как ипотечных займов взяли только на 5,6 миллиарда рублей больше по сравнению с прошлым годом.

По данным портала banki.ru, РКНБ занял шестое место среди российских банков по темпам прироста кредитного портфеля физических лиц. В декабре эта сумма - 40 миллиардов рублей. По данным банка, за 11 месяцев 2019 года рост составил 13 миллиардов рублей, что составляет больше 50% от общего объема кредитного портфеля в 2018 году. Эти данные превышают средний показатель по российским банкам в два раза.

КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ ОНЛАЙН

Клиенты банка могут оформить заявку на кредит через мобильное приложение РНКБ 24/7 или интернет-банк в любое время. По данным РНКБ, в среднем 20% заявок на различные виды кредитов подаются онлайн. Как только заемщик получает положительное решение, он может подойти в любое отделение РНКБ и получить наличные.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНА КРЕДИТНАЯ КАРТА

По данным банка, среди крымчан набирают популярность кредитные карты. Так, в 2019 году объем кредитного портфеля увеличился на 2,9 миллиарда рублей. В РНКБ связывают это с беспроцентным периодом использования кредитных средств.

Условия пользования кредитной картой:

Льготный беспроцентный период – до 55 дней;

Ставка за пользование кредитным лимитом - при выполнении условий льготного периода – 0% годовых, а при невыполнении условий льготного периода – 26,5% годовых;

Сумма кредитного лимита - 5 000 – 300 000 рублей;

Комиссия за выдачу кредита - бесплатно;

Плата за годовое обслуживание - бесплатно;

Комиссия за снятие собственных или кредитных средств - 4%, минимум 100 рублей;

Обязательный ежемесячный платеж - 5% от суммы долга, проценты за пользование кредитными средствами (при наличии), комиссии Банка (при наличии).

КОМПЕТЕНТНО

Николай Билан, заместитель Председателя правления РНКБ:

- РНКБ предлагает широкий выбор кредитных продуктов на выгодных условиях для разных категорий клиентов. Каждый может выбрать для себя оптимальный вариант кредитования и подать заявку из дома или офиса, не приходя в отделение банка.