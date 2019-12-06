2019-12-06T13:53:08+03:00
Происшествия

Житель Свердловской области устроил пьяный дебош в аэропорту Симферополя

За оскорбления полицейских мужчина может попасть в тюрьму [Фото, видео]
Анна КИРИЕНКО
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Дебошира в «стерильной зоне» обнаружил патруль. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"Дебошира в «стерильной зоне» обнаружил патруль. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"
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В аэропорту «Симферополь» житель Свердловской области устроил пьяный дебош. Мужчину в нетрезвом состоянии отказались пускать на борт самолета, следовавшего в Москву.

Пьяного пассажира в «стерильной зоне» обнаружил наряд патрульно-постовой службы. Как выяснилось, 37-летний мужчина в ожидании посадки на самолет «Симферополь – Москва» коротал время в одном из кафе. Когда же пассажиров пригласили на борт, состояние вылетающего не позволило пройти паспортный контроль и службу авиационной безопасности.

- Мужчина направился обратно в кафе, где и был задержан правоохранителями, -уточнили пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте. - При обращении к нему свердловчанин стал нарушать общественный порядок и нецензурно выражаться в адрес стражей порядка.

Жителю Свердловска придется выплатить штраф, а возможно и отсидеть. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

Жителю Свердловска придется выплатить штраф, а возможно и отсидеть. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

Дебошира в футболке с надписью «Never look back» (никогда не оглядывайся, - Ред.) провели в дежурную часть подразделения. Весь путь он выражал свою позицию в непечатных выражениях, привлекая внимание пассажиров криками, что стражи порядка причиняют ему боль. В дальнейшем от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Против жителя Свердловской области составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения, следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела за оскорбление представителя власти.

Дебошир в аэропорту Симферополя 6 декабря.Видео: пресс-служба ЛУ МВД России на транспорте! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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