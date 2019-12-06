Родная дочь бросила больного отца умирать в больнице Севастополя

Вежливый старичок выглядит на все 80 лет: борода, морщины, руки трудяги и добрый, но потухший взгляд. На самом деле – Павлу 65 лет. Он приехал в Севастополь несколько лет назад в составе строительной бригады. Как очутился в заброшенном доме на окраине Севастополя – уже не помнит.

ДОЧЬ ОБЕЩАЛА ПРИЕХАТЬ

В сентябре мужчина пришел за социальным обедом, которые волонтеры раздают бездомным и нуждающимся прямо на улице. Так у мужчины появилась возможность не умереть от голода.

– Павел Панарин пришел за обедом. О себе толком ничего рассказать не смог. Только то, что была семья – дочь и сын. И то, что живет в заброшке, а еще подрабатывает на стройке, – рассказывает КП-Крым основатель волонтерского движения «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева.

Чтобы отыскать родных или знакомых мужчины волонтеры разместили пост о бездомном в социальных сетях. Такие мини-отчеты они регулярно делают в надежде на то, что им удастся восстановить связи с родными или хотя бы знакомыми. Часто – это холостые выстрелы, но не в случае с Павлом. Правда, как не старались волонтеры, но хэппи-энда у этой истории не будет.

БЕЗ РОДНИ ДОКУМЕНТЫ НЕ ВОССТАНОВИТЬ

– Дочь сама вышла на нас и пообещала, что приедет за отцом. Мы уже договаривались с ней о дате, когда она его заберет. Но у Панарина стали отказывать ноги, и он куда-то пропал. Поиски привели нас в больницу. Оказалось, что у мужчины поражение мозговой ткани, и он практически не может ходить. Когда об этом сообщили его дочке, она перестала выходить на связь, удалила все мессенджеры, привязанные к номеру телефона, и страницу в соцсети, – говорит Макеева.

Мужчина доживает в одной из больниц Севастополя. Фото: архив движения волонтеров «Сердце Севастополя»

Теперь веры в то, что кровиночка приедет за отцом, нет. А это значит, что и документы, а также медстраховку Павлу восстановить пока не удастся. Благо, хотя бы руководство больницы, в которую госпитализировали бездомного, идет на встречу и не выгоняет его на улицу. Но, как долго мужчину будут там держать – неизвестно.

– Сейчас очень нужна помощь родственников или его знакомых, так как без них восстановить документы мы не можем. Нужно хотя бы подписать протокол опознания, установить личность. Мы очень надеемся, что люди, которые знали этого человека, найдутся, - говорят в севастопольской службе по работе с бездомными.

ДЛЯ РОДНЫХ ТАКИЕ ЛЮДИ УМЕРЛИ

Бездомных, которые ничего о себе не помнят, либо не могут рассказать - десятки. У некоторых из них есть родственники, которым на них наплевать.

– У нас десятки бездомных, у которых есть дочки, сыновья, сестры и другие родные. Каждый день они нас кормят завтраками, что придут и навестят сородичей, но так и не приходят. Как итог те годами живут в лучшем случае в больницах, в худшем – на улице. Решить ситуацию с немощными бездомными стариками могла бы социальная мера поддержки, позволяющая оформить опекунство над ними. В Севастополе такая есть и действует она с 2017 года, но за все время, ни одного бездомного никто так и не взял к себе в семью, – заключает Макеева.

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