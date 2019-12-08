Я увидел это во сне: Многодетный фокусник из Крыма изобрел систему родов без отрезания пуповины

Валерий и Диана Диво вместе уже 30 лет. За это время в их семье на свет появилось 12 детей, которые не ходили в детский сад, не посещали школу и не стремились к высшему образованию. Более того, всех детей Диво рожали дома. Акушером был сам Валерий.

ПЕРВЫХ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ ДИВО ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ НЕ СРАЗУ

Валерий и Диана - лауреаты международных конкурсов, артисты эстрады, цирка и кино, авторы программы возрождения генофонда страны. Они даже написали несколько книг и возглавляют три общественные организации. Валерий руководит театром чудес «Диво» и «Школой волшебников». Он называет себя народным министром развития человека.

- Вы не курите? - спрашивает меня Валерий.

- Нет, - отвечаю ему робко.

- Хорошо, а то курящих я даже на порог не пускаю, у нас дома атмосфера доброты.

Живут Диво в поселке под Симферополем. Дом супругам дали крымские власти еще в 2013 году, до этого приходилось ютиться в съемной квартире.

Квадратные метры от государства многодетная семья получила не сразу. Ведь по документам они не были многодетными - некоторых из детей супруги не сразу зарегистрировали. Но теперь есть большой, уютный дом с участком, вход охраняет большой пес.

В коридоре много пар обуви, но детского гула не слышно - сегодня в доме постоянно живут только шесть детей, остальные разъехались и нашли себя в жизни.

- У меня 14 детей, - начинает свой рассказа Валерий. - Двое от первой жены, старшей дочке Лане 41 год, у нее свой салон красоты, и она имеет титул «Мисс магия Украины». Дочери Диане 35, у нее тоже свой салон в Харькове. Сыну Аватару - 27. Он от другой женщины. Тоже унаследовал мой талант иллюзиониста, артист.

Свою нынешнюю энергетическую половинку, как называет Валерий Диану, он встретил в 34 года.

- Мы с ней дополняем друг друга, ощущаем настроение на расстоянии. Такого у меня не было ни с одной женщиной. Диане было всего 16, когда мы встретились, - продолжает удивлять меня Валерий.

«ПРАВИЛЬНЫЕ РОДЫ Я УВИДЕЛ ВО СНЕ»

Диана какое-то время работала ассистенткой Валерия Диво, а потом забеременела от фокусника.

- Я понял, что не хочу отправлять Диану на роды в больницу. А ночью мне приснился полный процесс истинных родов. Но пробовать их на практике сразу я не решался, - делится Валерий.

Теперь семья Диво выработала пять основных пунктов, которые должны соблюдаться при родах: ребенок появляется в воде, чтобы легкие открывались постепенно; затем его кладут на грудь матери, чтобы младенец сосал молозиво; пуповину ребенку сразу не отрезают, она должна пересохнуть сама на третий день; родовую смазку с ребенка не смывают, что должно способствовать формированию здоровой кожи младенца на всю жизнь; через час после появления на свет ребенка его обливают холодной водой, чтобы включился иммунитет.

Валерий и Диана говорят, что чувствуют друг друга на расстоянии, потому что они - энергетические половинки

ЗА ПЕРВЕНЦЕМ ПОЕХАЛИ В МОСКВУ

Рожать своего первенца семья отправилась в Москву. За помощью обратились к приверженцу водных родов Игорю Чарковскому. Так на свет появилась первая дочка Диана. Ей сегодня 29 лет, и она живет в Донецке.

После дети в семье Диво рождались каждые два года, а когда супруга Валерия уставала, делали перерыв в четыре года. Таких было три.

На свет появились Алкриштос, близнецы Добронто и Добронсо, Богдано, Спартак, Добрина, Дивина, Рамир, Лучезара. Последним в большой семье Диво стал Валерий, ему уже пять лет. На нем необычная пара решила остановиться.

Сегодня у Диво родилось 10 внуков, каждый появился на свет при участии Валерия. Он принял «истинные роды» тысячу (!) раз.

Валерий и Диана Диво вместе 30 лет. Фото: Семейный архив

«ПРИВИВКИ ДЕТЯМ НЕ ДЕЛАЕМ И К ВРАЧАМ НЕ ОБРАЩАЕМСЯ»

Валерий уверен, что прививки разрушают иммунитет. Потому детям их не делали, медкнижки ни на кого не заводили. Зато холодной водой в семье обливаются каждый день, а 24-летний сын Богдано может хоть круглый год ходить только в спортивном костюме - говорит, что ему не холодно.

Детям только несколько раз потребовалась помощь зубного врача, а к остальным специалистам обращаться нужды не было.

«НА ДОМУ ДЕТЯМ УРОКИ ДОБРОТЫ»

Конечно, представители местного министерства образования проявляли повышенный интерес к детям Валерия и Дианы.

- Первая пятерка детей у меня вообще не ходила ни в садик, ни в школу. Они не числилась нигде. Там дают много ненужной информации, дети могут заболеть. Приезжали домой разные комиссии, и позже мы нашли компромисс – теперь числимся при школе. По каждой дисциплине берем индивидуальный план, дети сдают задания, экзамены, - делится отец большого семейства.

В семье Диво вместо привычных уроков физики, химии, биологии проходят уроки доброты и фантазии.

- На уроке доброты мы даем теорию, как не болеть, не стареть и не умирать раньше времени. А на уроке фантазии практикуемся, развиваем интуицию, - делится Валерий.

Высшее образование никто из детей Диво не получал. Более того, никто не считает это нужным.

- Несколько моих сыновей выступают в театре чудес вместе со мной, один работает водителем, дочки тоже унаследовали мои таланты, - с гордостью рассказывает отец.

«В СЕКОНД-ХЕНДАХ НЕ ОДЕВАЕМСЯ»

Живет семья скромно. Но все необходимое дома есть. Не хватает только микроавтобуса, чтобы восемь человек могли ездить в путешествия вместе.

Валерий 20 лет ни на кого не работает, он официально пенсионер, и получает от государства по 12 тысяч ежемесячно. А жена Диана не работала никогда.

- Я - звезда европейской эстрады, и минута моего пребывания на сцене стоит тысячу рублей. Это по крымским расценкам. Я могу заработать выступлениями, семинарами, у меня есть Школа волшебников, где я преподаю. Не могу сказать, что я миллионер, но семью обеспечиваю. Десять человек у меня питаются по 4 раза в день, в секонд-хендах не одеваются, - заключает Валерий Диво.

Валерий и Диана Диво желают, чтобы в мире было больше здоровых и прогрессивных семей!