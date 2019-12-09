Россияне, украинцы и белорусы могут получить гражданство Румынии по упрощенной процедуре

Для граждан Российской Федерации, Украины, Республики Беларусь и других стран СНГ доступна возможность получения паспорта Европейского союза по программе восстановления гражданства Румынии. Правительство государства предлагает упрощенную процедуру присвоения статуса гражданина по репатриации – восстановлению. Условия оформления румынского паспорта регулируются статьями 10 и 11 закона «О гражданстве» и статьей 7 Конституции Румынии. Соответствие требованиям законодательства позволяет приобрести гражданство Румынии и стать гражданином ЕС в ускоренные сроки без обязательного длительного проживания на территории Румынии. Процедура получения второго паспорта предусматривает возможность сохранения гражданства страны происхождения.

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Кто может получить румынское гражданство

Сделать румынский паспорт можно по программе репатриации – восстановление собственного утраченного гражданства, или подтверждение наличия близкого родственника, проживавшего в период с 1918 по 1940 год на территории страны. Поскольку до 1940 года в состав Румынии входили Молдова, Северная Буковина, северо-западная часть Одесской области – Бессарабия и Черновицкая область, потомки жителей данных территорий являются полноправными претендентами на получение румынского гражданства вне зависимости от текущего места проживания. Процедура оформления паспорта Румынии по вышеперечисленным основаниям составляет менее года, без требований к обязательному непрерывному пребыванию в стране.

Как получить румынский паспорт

Основой оформления румынского гражданства по программе репатриации является прохождение проверки персональных данных в Министерстве юстиции Румынии. Согласно законодательству государства, рассмотрение досье заявителя занимает от 6 месяцев. При получении положительного результата по всем этапам процедуры заявителю выдается Сертификат, свидетельствующий о присвоении статуса гражданина Румынии, на основании которого оформляются внутренние документы страны.

В этой статье мы опишем ключевые моменты процедуры и расскажем о возможностях купить румынский паспорт по ускоренной программе. Сократить время получения гражданства Румынии можно, воспользовавшись помощью миграционного специалиста при записи на подачу документов в Министерство юстиции и ускорении рассмотрения заявления.

Чтобы получить паспорт Румынии, заявителю необходимо пройти 2 этапа:

Получить гражданство по программе репатриации:

Основная программа оформления — от €3000

Оформление в сопровождении адвоката — от €5000

Оформить внутренние документы Румынии:

Внутренний электронный паспорт (консульский сбор) — €60

Внутренний временный паспорт (консульский сбор) — €50

Заграничный паспорт (консульский сбор) — €70

Внутренний электронный паспорт выдается в течение 10 рабочих дней и действителен на протяжении 5 лет. Временный внутренний паспорт выдается в течение 3 рабочих дней и действителен на протяжении 12 месяцев.

Составление и подача досье

Процедура получения гражданства Румынии предусматривает подтверждение наличия оснований, составление и личную подачу досье в Министерство юстиции.

Документы должны быть переведены на румынский язык у лицензированного переводчика и нотариально заверены. При оформлении вместе с ребенком, нужно его свидетельство о рождении и письменное согласие супруга/супруги и ребенка при достижении 14-ти лет. При правильной подготовке досье после проверки на подаче заявитель получает персональный регистрационный номер ДОСАР, с помощью которого возможно отслеживание состояния дела.

Сдача присяги и получение Сертификата о гражданстве

После получения уведомления о выходе в приказ претенденту следует записаться и лично явиться в Румынию на сдачу присяги в течение 3 месяцев. Дети до 16 лет освобождаются от прохождения процедуры присяги, с 16 до 18 лет требуется личное присутствие ребенка при сдаче присяги родителями.

В назначенный день на торжественном заседании перед министром юстиции и председателем Национального органа по гражданству необходимо произнести несколько строчек присяги на румынском языке. На основании успешной сдачи действующая комиссия вручает заявителю экземпляр Сертификата о гражданстве, подписанный президентом Национального органа по гражданству.

Оформление документов европейского образца

При получении Сертификата для легализации нового статуса заявителю необходимо подать запрос на оформление внутренних документов Румынии: свидетельств о рождении и браке, id-карты, заграничного паспорта, водительского удостоверения. Оплата за каждый документ производится отдельно, изготовление и выдача составляет месяц.

Преимущества наличия второго паспорта Румынии

1. Свободное посещение 169 стран мира без виз, в том числе Канады, Великобритании и Карибских островов.

2. Официальное трудоустройство без дополнительных разрешений в европейские компании, а также Лихтенштейне, Норвегии, Исландии и Швейцарии

3. Постоянное проживание на территории любого государства, входящего в состав Евросоюза.

4. Обучение в лучших европейских учебных заведениях бесплатно или по сниженной стоимости.

5. Открытие счетов и хранение средств в банках Европы, получение кредитов с низкими процентными ставками.

6. Покупка любых видов недвижимого имущества в государствах ЕС без дополнительной оплаты местных налогов.

Независимо от ваших целей оформления румынского гражданства, наша задача — раскрыть все детали программы иммиграции, максимально быстро проанализировать ваши документы и составить план получения паспорта.

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