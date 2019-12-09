Медицинский центр «Мисхор» будет бесплатно принимать пациентов всю зиму

Еще с советских времен в санатории «Мисхор» находилась одна из самых масштабных лечебных баз на Южном берегу Крыма. Именно здесь много десятилетий работали и продолжают трудиться лучшие медицинские специалисты. Плюс ко всему за последние годы здравница получила новейшее оборудование.

Традиционно в санатории эффективно лечат гипотиреоз, сахарный диабет, варикозное расширение вен, метаболический синдром, артрозы и артрит, остеохондроз, нейроциркулярную и вегетативную дистонию, болезни сердца, верхних дыхательных путей, бронхиальную астму, атопический дерматит, аллергены и множество других заболеваний как взрослых, так и детей.

Именно поэтому в «Мисхор» приезжают на диагностику, оздоровление и лечение десятки тысяч пациентов в год. Так, в 2019-м, здравница приняла более 14 тысяч гостей из Большой Ялты, Крыма и всех уголков России. В этом году руководство УК «Визант Групп» решило продолжить работу здравницы в декабре, январе и феврале. Впервые за много лет санаторий будет функционировать круглый год. Ожидается множество клиентов, ведь вопрос качественной и доступной медицины стоит достаточно остро на побережье, особенно в поселках Большой Ялты.

В медицинском центре всю зиму будут вести прием терапевты, педиатры, стоматолог, кардиолог, гинеколог, физиотерапевт, ЛОР, невролог, ортопед, пульмонолог, косметолог и врач ультразвуковой диагностики.

- В первую очередь - это принципиально другой подход к организации работы санатория и повышение уровня оказания квалифицированной медицинской помощи для жителей Крыма и гостей курорта. Также круглогодичная работа медцентра позволит сохранить медицинский персонал «Мисхора», - отметил генеральный директор УК «Визант Групп» Денис Козорез.

Кроме приема узких специалистов на базе медицинского центра можно будет сдать анализы, сделать УЗИ, ЭКГ, пройти физиопроцедуры, озонотерапию, грязелечение, гидромассаж в морской воде, ингаляции и ряд оздоровительных процедур под наблюдением врачей.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ? Медицинский центр «Мисхор» будет работать в будние дни с 8.00 до 20.00. Записаться на бесплатный первичный прием и процедуры можно по телефону +7-978-909-20-80 в будние дни с 8.00 до 16.30.

СПРАВКА «КП» С 2018 года санаторий «Мисхор» выходит в сеть санаториев «Курорты Крыма», который объединяет здравницы Южного берега «Ай-Петри», «Дюльбер», «Морской Прибой» и новый объект категории 5 звезд «Дача Рахманинов». Общее количество гостей, которое могут принять объекты сети одновременно превышает 2,3 отдыхающих.