Батоном и пряником: Налоговая Крыма изобрела новый вид борьбы с должниками

По всей стране налоговики проводят акцию «Новый год без долгов». Цель - стимулировать граждан платить налоги в установленные сроки, чтобы и бюджет был наполнен, и традиция закрыть все обязательства в уходящем году касалась, в том числе, и государства.

В НАЧАЛЕ БЫЛ ХЛЕБ

Методы вовлечения плательщиков у региональных управлений ФНС свои. Крымские фискалы решили использовать два основных триггера активизации масс - хлеб и зрелища.

В середине ноября на упаковках батонов появились объявления о предельном сроке уплаты имущественных налогов - транспортного и земельного. И хотя у потребителей такое новшество вызвало неоднозначную реакцию, своей цели налоговики достигли: граждане заговорили о налоговых платежах.

- Все наши мероприятия направлены на повышение налоговой грамотности среди населения, - говорит пресс-секретарь управления ФНС в Крыму Марина Луговская. - В первую очередь мы должны напомнить об обязательствах, чтобы у граждан не накапливались задолженности и пеня. На сегодняшний день долг по транспортному и земельному налогам составляет около 300 миллионов рублей.

Керченские налоговики поощряют плательщиков хенд-мейдом. Фото: УФНС

УВЕДОМЛЕНИЯ И ПРЯНИКИ

Прилежных плательщиков налоговики Керчи решили поощрить пряниками. Причем сделанными собственноручно, чтобы не вызвать подозрений в спонсорских связях с пекарнями.

Целых 20 килограммов пряников, украшенных глазурью с морским пейзажем, раздали автовладельцам за отсутствие задолженности по налогу на транспорт и торговцам на Центральном рынке, не имеющим долгов перед бюджетом.

Должникам прямо на месте были выданы платежные документы. Причем для убедительности налоговики усилили свой выход в народ сотрудниками ГИБДД и ФССП.

КРИК В НЕБО

Очередной налоговый период работники фискальной службы решили сделать зрелищным. В этом им помогли волонтеры благотворительного фонда «Добро мира - волонтеры Крыма». Не в первый раз они собирают автовладельцев на площадке перед одним из крупных торговых центров Симферополя, чтобы сложить из машин надпись или изображение.

Автомоилисты-волонтеры помогают повышть налоговую сознательность. Фото: пресс-служба УФНС

В этот раз 150 автомашин в темное время суток образовали светящуюся надпись «В 2020 без долгов!».

- Мы считаем, что взаимодействие некоммерческих организаций с властными структурами необходимо, - говорит руководитель фонда Валерия Петрусевич. - Потому что в такой неформальной обстановке рождается настоящий диалог.

Заместитель руководителя крымского управления налоговой службы Нариман Алиев надеется, что после этой акции многие крымчане пойдут платить долги. Если говорить о задолженности по страховым взносам для индивидуальных предпринимателей, то это около 200 миллионов рублей.

- Не устаем повторять - отнеситесь ответственно к своим налоговым обязательствам и встретьте Новый год без долгов, - подчеркивает замначальника налоговой.

В следующем году фискальная служба продолжит акции по повышению налоговой грамотности и ответственности граждан. К празднику Пасхи налоговики готовят обращения на традиционных угощениях - куличах и крашенках.