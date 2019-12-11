Елочные базары 2019 в Крыму и Севастополе: Где купить елку на Новый год

Скоро, скоро Новый год 2019! Пора задуматься о покупке главного символа праздника - новогодней елки! Елочные базары в Крыму и Севастополе традиционно начинают работать в середине декабря. "Комсомолка" подскажет, где купить самую лучшую елку на Новый год. Мы собрали все адреса елочных базаров по городам.

СИМФЕРОПОЛЬ

Торговля начнется 16 декабря. В 2019 году в крымской столице будут работать 28 торговых точек по продаже зеленых красавиц.

Адреса:

- ул. Героев Сталинграда (около дома №33);

- ул. Ракетная, 17;

- ул. Маршала Жукова, 15;

- проспект Победы (за остановкой «Бородина»);

- проспект Победы, 61;

- проспект Победы, 56;

- ул. Лермонтова (около жилого дома №16);

- ул. Киевская (между жилым домом №77 и подземным переходом);

- проспект Кирова, 51;

- ул. Киевская, 24;

- ул. Беспалова (в районе жилого дома №49б);

- ул. Гурзуфская, 3/1;

- ул. Крылова / Турецкая, 32;

- ул. Севастопольская, 47 (у подземного перехода);

- ул. Севастопольская, 70а/2;

- ул. Севастопольская (в районе жилого дома №29);

- ул. Севастопольская, 22 / ул. Самокиша.

Как рассказал первый заместитель главы администрации Симферополя Сергей Бажан, на каждой законной торговой точке у продавца должна быть копия договора на размещение нестационарного торгового объекта, вывеска с информацией о режиме работы, книга отзывов и предложений, а также прейскурант, мерная линейка и средства пожаротушения.

Всем арендаторам елочных базаров поручили оформить их по-новогоднему.

КЕРЧЬ

В городе-герое, который превратился в настоящие ворота Крыма, откроют пять елочных базаров.

Адреса:

- ул. Пролетарская, у магазина «Наутилус»;

- у школы им. Р. Сердюка (район завода Войкова);

- на площади у ДК «Корабел» (ул. Орджоникидзе, 88, район Аршинцево);

- возле супермаркета «Сильпо» (ул. Ворошилова, 4);

- возле супермаркета «Сильпо» (ул. Кирова, 105).

Стоить сосны будут от 400 рублей за метр.

ФЕОДОСИЯ

Приморский город решил открыть елочные базары раньше всех - уже с 10 декабря. Функционировать будут 6 торговых точек.

Адреса:

- ул. Дружбы, во дворе дома № 38;

- ул. Крымская, р-н магазина «Юг»;

- ул. М. Еременко/Симферопольское шоссе, р-н маг. «Крымские вина»;

- ул. Украинская, р-н маг. «Тюльпан»;

- ул. Советская, р-н маг. «Чистый дом»;

- ул. Челнокова, р-н маг. «7 шагов».

Остальные города Крыма и Севастополь пока не опубликовали адреса своих елочных забаров. КП-Крым будет обновлять материал по мере поступления новой информации.

КСТАТИ

Как узнать, что елка срублена законно?

Попросите у продавца документы - договор с лесхозом, карантинный сертификат от Россельхознадзора, а также товарно-транспортные накладные.