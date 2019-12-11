Елочные базары 2019 в Крыму и Севастополе: Где купить елку на Новый год
Скоро, скоро Новый год 2019! Пора задуматься о покупке главного символа праздника - новогодней елки! Елочные базары в Крыму и Севастополе традиционно начинают работать в середине декабря. "Комсомолка" подскажет, где купить самую лучшую елку на Новый год. Мы собрали все адреса елочных базаров по городам.
СИМФЕРОПОЛЬ
Торговля начнется 16 декабря. В 2019 году в крымской столице будут работать 28 торговых точек по продаже зеленых красавиц.
Адреса:
- ул. Героев Сталинграда (около дома №33);
- ул. Ракетная, 17;
- ул. Маршала Жукова, 15;
- проспект Победы (за остановкой «Бородина»);
- проспект Победы, 61;
- проспект Победы, 56;
- ул. Лермонтова (около жилого дома №16);
- ул. Киевская (между жилым домом №77 и подземным переходом);
- проспект Кирова, 51;
- ул. Киевская, 24;
- ул. Беспалова (в районе жилого дома №49б);
- ул. Гурзуфская, 3/1;
- ул. Крылова / Турецкая, 32;
- ул. Севастопольская, 47 (у подземного перехода);
- ул. Севастопольская, 70а/2;
- ул. Севастопольская (в районе жилого дома №29);
- ул. Севастопольская, 22 / ул. Самокиша.
Как рассказал первый заместитель главы администрации Симферополя Сергей Бажан, на каждой законной торговой точке у продавца должна быть копия договора на размещение нестационарного торгового объекта, вывеска с информацией о режиме работы, книга отзывов и предложений, а также прейскурант, мерная линейка и средства пожаротушения.
Всем арендаторам елочных базаров поручили оформить их по-новогоднему.
КЕРЧЬ
В городе-герое, который превратился в настоящие ворота Крыма, откроют пять елочных базаров.
Адреса:
- ул. Пролетарская, у магазина «Наутилус»;
- у школы им. Р. Сердюка (район завода Войкова);
- на площади у ДК «Корабел» (ул. Орджоникидзе, 88, район Аршинцево);
- возле супермаркета «Сильпо» (ул. Ворошилова, 4);
- возле супермаркета «Сильпо» (ул. Кирова, 105).
Стоить сосны будут от 400 рублей за метр.
ФЕОДОСИЯ
Приморский город решил открыть елочные базары раньше всех - уже с 10 декабря. Функционировать будут 6 торговых точек.
Адреса:
- ул. Дружбы, во дворе дома № 38;
- ул. Крымская, р-н магазина «Юг»;
- ул. М. Еременко/Симферопольское шоссе, р-н маг. «Крымские вина»;
- ул. Украинская, р-н маг. «Тюльпан»;
- ул. Советская, р-н маг. «Чистый дом»;
- ул. Челнокова, р-н маг. «7 шагов».
Остальные города Крыма и Севастополь пока не опубликовали адреса своих елочных забаров. КП-Крым будет обновлять материал по мере поступления новой информации.
КСТАТИ
Как узнать, что елка срублена законно?
Попросите у продавца документы - договор с лесхозом, карантинный сертификат от Россельхознадзора, а также товарно-транспортные накладные.
ИСТОЧНИК KP.RU