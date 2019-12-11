Голодные пенсионеры Севастополя будут обедать на улице вместе с бомжами

Идея создать бесплатное кафе для пенсионеров провалилась. Свой «Добродомик», как в Санкт-Петербурге и Москве, должен был появиться в Севастополе до конца года.

Но правительство города так и не предоставило помещение, а спонсоры, за счет которых кафе могло бы существовать, не нашлись. Поэтому сегодня продуктовую помощь волонтеры продолжают оказывать нуждающимся на улице.

СЕВАСТОПОЛЬ – НЕ ПИТЕР

Кормить на улице местных бездомных волонтеры движения «Сердце Севастополя» начали еще в 2015 году. Но в последнее время за горячими обедами стали приходит не только бомжи, но голодные пенсионеры, а также дети из многодетных семей. Тогда стало понятно, что домашних от бездомных нужно отделить, чтобы свести к минимуму распространение туберкулеза.

В октябре на призыв севастопольцев откликнулись создатели питерского «Добродомика», в котором ежедневно питаются сотни голодных пенсионеров. «Комсомолка» писала о том, что в планах волонтеров было открытие социального кафе в Севастополе, работающего пять дней в неделю. В порцию обеда планировалось включить первое, второе, горячий чай и что-нибудь сладенькое на десерт. Но, Севастополь – не Питер и такой масштабный проект здесь добровольцам не потянуть.

- Создатели «Добродомика» разослали крымским и севастопольским предпринимателям предложения о сотрудничестве, но никто на них не откликнулся, – рассказывает КП-Крым основатель движения «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева.

- Нет денег на обеды, нет денег и на аренду помещения. Обращались к правительству, чтобы нам предоставили помещение под социальную столовую, но там сказали, что подходящих помещений на балансе у города нет. Поэтому от планов по открытию кафе пришлось отказаться.

ПОМОГИТЕ ПОСУДОЙ, ТОВАРИЩИ

Но волонтеры не опускают руки: бесплатные обеды они продолжают раздавать на улицах, а также помогают малоимущим адресно. С продуктами помогают местные предприниматели и небезразличные горожане. Некоторые приносят уже готовую еду.

Пока есть из чего готовить, на кухнях добровольцев по-настоящему кипит работа. Да, здесь нет изысканных блюд, но есть на выбор макароны или рис с мясной подливкой, фасоль с куриной печенью, какой-нибудь салатик из овощей и обязательно горячий суп.

Фото: архив движения «Сердце Севастополя»

По словам Макеевой, очень много денег уходит на покупку одноразовой посуды. Поэтому организаторы пытаются выйти на уровень возвратной тары и призывают горожан помочь им не только продуктами, но и посудой.

- Почти 5 тысяч рублей в неделю тратится на закупку одноразовых ланч боксов. Чтобы как-то сэкономить, собираем пустую пластиковую тару из-под майонеза, мороженного и солений. Понятно, что на 100% перекрыть фасовку готовой еды многоразовыми контейнерами мы не сможем, но все же ввод возвратной тары для социальных обедов будет для нас некоторым достижением, - говорит Анастасия.

Узнать, как помочь волонтерам, можно по телефону: +79787213308.

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