Все хорошо, мерзнем: Отопительный сезон готовит Крыму холодные сюрпризы

Крымская зима всегда приходит внезапно, и как бы чиновники не отчитывались о 99,9% готовности к отопительному сезону, всегда найдется повод усомниться в объективности этих данных.

ТЕПЛО «ГОРЯЧЕЙ» ЛИНИИ

По оценке министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрия Черняева, республика штатно входит в отопительный сезон. Жалобы крымчан на отсутствие тепла в домах исправили вместе с управляющими организациями, а если где-то это не так, просьба звонить на «горячую» линию +7 (978) 832-95-95 и 8 (800) 775-22-01.

- Оперативно-ситуационный центр, принимающий информацию от граждан об отоплении в многоквартирных домах, работает круглосуточно, - заверил министр. - Еженедельно на прямой связи с муниципальными образованиями координируем работу системы теплоснабжения.

В ДЕТСКИЙ САД ПО ГРАДУСНИКУ

Первыми отопление включают в школах, детских садах и больницах. По нормативам температура внутри помещений должна составлять 18-23 градуса в зависимости от предназначения комнаты. В учебных классах и игровых она должна быть выше, в коридорах и спальнях - ниже. Но, как выяснилось, в век высоких технологий температурный комфорт остается, скорее, достижением, чем нормой.

- Традиционно мы констатируем наличие проблем там, где в сводках значатся нули, - говорит вице-спикер Государственного совета Крыма Владимир Бобков. - Причем им не один год, но они не решаются. А в некоторых случаях как на разных языках с муниципалитетами говорим.

Так в Евпатории из-за недочетов в системе отопления детский сад №33 «Кузнечик» использует для поддержки температуры электрообогреватели, в детском саду №4 «Родничок» поселка Гвардейский температура в коридорах не поднимается выше 15 градусов, в учебных помещениях Центра детского и юношеского творчества Красноперекопска 22 градуса тепла, в коридоре плюс 10. В Октябрьской школе-гимназии вроде и отопление центральное, но в коридоре всего 14 градусов. Столько же в спортзале Миролюбовской школы Красногвардейского района, и по этой причине уроки физкультуры проходят в аудиториях. По крайней мере, так отчитываются чиновники.

К слову, в сводках о соблюдении температурного режима детский сад «Светлячок» в селе Сизовка Сакского района значится как неработающий. На самом деле детей там принимают от потепления до похолодания, поскольку для полноценной работы электрокотла не хватает мощностей.

В том же Сакском районе уже пять лет действует сезонная система работы детского сада в селе Добрушино - с 1 апреля по 31 октября, а на зиму учреждение закрывается. По каким-то причинам местные власти не дошли до ремонта здания.

- Школа в селе Новоселовка Раздольненского района, где основной корпус не имеет не только отопления, но и холодного водоснабжения, и в зимний период всех учеников переселяют в дополнительный корпус. Когда информацию запрашиваем, ответ - все благополучно, - констатирует Бобков.

ПОДКИНЬТЕ ДРОВИШЕК, ДОКТОР

Как достижение выставляется переход от печного к газовому отоплению в учреждениях здравоохранениях. В первичном звене, а это фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, с буржуйками или электроприборами осталась четверть из 680 учреждений. Истопников в штатном расписании больниц нет, как и средств на закупку дров. Поэтому в холодное время года осмотр пациентов проходит очень быстро, а медработники надевают поверх белых халатов ватники и фуфайки.

К старту отопительного сезона не успели смонтировать котлы в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6, Красногвардейской районной больнице и Гвардейской районной больнице №1. Чиновники рапортуют, что все проблемы решены, но насколько, будет понятно при понижении температуры - сейчас в Крыму днем 9-14 тепла и ночью заморозков не ожидается.

СИДЯТ НА РОЗЕТКЕ

Печное отопление остается единственным источником тепла для жителей 987 многоквартирных домов в населенных пунктах Крыма. Еще 627 домов «сидят на розетке» - так энергетики говорят о жилье, где кроме электроэнергии нет иных источников обогрева.

В 137 домах, где более двух квартир, топятся углем, дровами, электричеством - выкручиваются, в общем. В 17 многоквартирных домах отопления нет никакого.

- По данным МинЖКХ таких многоквартирных домов всего 5, - уточнил зампредседателя парламента Эдип Гафаров. - Остальные мы выявили сами, когда делали обход. Пять домов в Нижнегорском районе - они брошены из-за отсутствия отопления. Двенадцать - во Льговском сельском поселении Кировского района. Там только в четырех домах не проживают люди.

Метод обогрева жилья с помощью конфорки и гаечного ключа все еще популяренФото: Никита ПОЛЬКО

Что делать с этими домами не знает никто. Тянуть газовую трубу в населенные пункты с небольшим количеством потребителей экономически не выгодно. Устанавливать котлы на твердом топливе не позволяют технические условия, а чтобы «сажать на розетку» нужны дополнительные мощности.

О наличии квартир без отопления говорят каждый год перед началом отопительного сезона. Горячатся, негодуют, но на этом все заканчивается. А жители сами решают, как себя обогреть: надеждами на светлое будущее или гаечным ключом на газовой плите.

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