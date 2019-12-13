2019-12-13T10:44:45+03:00
Общество

Новый год 2019-2020 в Евпатории: Программа мероприятий, куда сходить, полная афиша

Подробная афиша мероприятий на новогодние праздники 2019-2020 в Евпатории. Мы подскажем вам, куда сходить и что посмотреть во время январских праздников
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Главные торжества в Евпатории традиционно проходят на площади Театральная. Фото: пресс-служба горадминистрацииГлавные торжества в Евпатории традиционно проходят на площади Театральная. Фото: пресс-служба горадминистрации
Изменить размер текста:

Евпатория открывает новогодний карнавал мероприятий XV Республиканским фестивалем-конкурсом «Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз». Главной площадкой мероприятия станет улица Караимская.

В полдень новогодние персонажи проследуют от городского центра досуга на улице Революции до Караимской, где состоится торжественное открытие фестиваля и пройдет конкурсная программа «Лучшие Дед Мороз и Снегурочка года». Традиционно на фестивале представят символ наступающего года — в 2020 году это будет Крыса.

Там же на Караимской, на сцене возле купеческой синагоги 15 декабря пройдет фестиваль добра и благотворительности «Волшебство в Евпатории». Начиная с 12часов, всех желающих ждут крутые новогодние фотозоны, зажигательные аниматоры, необычные новогодние мастер-классы, феерический концерт творческих коллективов и беспроигрышный розыгрыш подарков от партнеров мероприятия.

Евпаторийский краеведческий музей ко Дню святого Николая 19 декабря проведет на улице Дувановская уличную выставку старинных новогодних и рождественских открыток.

Пятый фестиваль елок пройдет в пансионате "Озеро сновидений". Фото: Озеро Сновидений/vk.com

Пятый фестиваль елок пройдет в пансионате "Озеро сновидений". Фото: Озеро Сновидений/vk.com

Главное праздничное действо развернется на Театральной площади Евпатории 21 декабря. Торжественное зажжение огней на новогодней живой елке намечено на 14 часов, в 17 часов здесь пройдет концерт, после чего начнется интерактивная конкурсная программа с участием Деда Мороза и гуляния «Мой новогодний городок».

Фестиваль елок пройдет на территории пансионата «Озеро сновидений» 22 декабря. Здесь пятый год подряд выбирают самую необычную, самую интересную, самую креативную новогоднюю елку, сделанную своими руками. Каждому участнику организаторы гарантируют сладкий приз и фирменный плов для всех.

Непосредственно в новогоднюю ночь на Театральной площади гостей и жителей Евпатории ждут конкурсы, розыгрыши, поздравление президента страны на большом экране и самый большой в городе новогодний фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Лиза задыхается и плачет»: двойняшек забрали из семьи и насильно отдают родной маме – бывшей наркоманке
Девочкам приходится пить лекарства и общаться с психологом. Вместе с экспертами выясняем, можно ли пережить расставание с приемными родителями без последствий
«Дорогой президент, не отдавай меня маме»: мальчик из Самарской области боится, что его вернут уголовнице и ее сожителю
В новой семье мальчик обрел любящих родителей, братьев, сестер и друзей, но сейчас его комфортной жизни угрожает вернувшаяся из тюрьмы биологическая мать – наркоторговка
Новости 24
Пещера «Таврида» станет ориентиром для развития спелеотуризма в Чечне
Экс-главе департамента городского хозяйства Севастополя продлили арест
На границе с Крымом задержали украинцев, которые были в международном розыске
Двое крымчан могут сесть на 10 лет за нападение на полицейских
Московский режиссер представил в Симферополе премьеру кукольного спектакля
Чупа-чупс или мячик для гольфа? Украшение главной елки Севастополя рассмешило соцсети
В КФУ выбрали самую красивую студентку
Крупные торговые сети рассматривают возможность открытия филиалов в Крыму
"Массандра" выпустила вино в честь Крымского моста
Крымские сливы и абрикосы придется сжечь из-за оспы
В Крымском федеральном университете представили 30 бизнес-проектов
В Симферополе начали чистить исцеляющий фонтан «Савопуло»
В аэропорту Симферополя уже ищут комнаты для создания курилок
Жительница Симферополя угрожала полиции заминировать жилой дом
Стихийные торговцы в Крыму заплатили 11 миллионов рублей штрафов
После запуска поездов по Крымскому мосту цены станут ниже, но не сразу
В Крыму за раскрытие убийства 5-летней Даши Пилипенко наградили следователей
В Алуште у 78-летней пенсионерки украли челюсть из золота и имперские монеты
В Феодосии рецидивист продал украденный телефон с копией своего паспорта
В Крыму простились с погибшей в ДТП главой Черноморской администрации