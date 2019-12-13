Новый год 2019-2020 в Евпатории: Программа мероприятий, куда сходить, полная афиша

Евпатория открывает новогодний карнавал мероприятий XV Республиканским фестивалем-конкурсом «Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз». Главной площадкой мероприятия станет улица Караимская.

В полдень новогодние персонажи проследуют от городского центра досуга на улице Революции до Караимской, где состоится торжественное открытие фестиваля и пройдет конкурсная программа «Лучшие Дед Мороз и Снегурочка года». Традиционно на фестивале представят символ наступающего года — в 2020 году это будет Крыса.

Там же на Караимской, на сцене возле купеческой синагоги 15 декабря пройдет фестиваль добра и благотворительности «Волшебство в Евпатории». Начиная с 12часов, всех желающих ждут крутые новогодние фотозоны, зажигательные аниматоры, необычные новогодние мастер-классы, феерический концерт творческих коллективов и беспроигрышный розыгрыш подарков от партнеров мероприятия.

Евпаторийский краеведческий музей ко Дню святого Николая 19 декабря проведет на улице Дувановская уличную выставку старинных новогодних и рождественских открыток.

Пятый фестиваль елок пройдет в пансионате "Озеро сновидений". Фото: Озеро Сновидений/vk.com

Главное праздничное действо развернется на Театральной площади Евпатории 21 декабря. Торжественное зажжение огней на новогодней живой елке намечено на 14 часов, в 17 часов здесь пройдет концерт, после чего начнется интерактивная конкурсная программа с участием Деда Мороза и гуляния «Мой новогодний городок».

Фестиваль елок пройдет на территории пансионата «Озеро сновидений» 22 декабря. Здесь пятый год подряд выбирают самую необычную, самую интересную, самую креативную новогоднюю елку, сделанную своими руками. Каждому участнику организаторы гарантируют сладкий приз и фирменный плов для всех.

Непосредственно в новогоднюю ночь на Театральной площади гостей и жителей Евпатории ждут конкурсы, розыгрыши, поздравление президента страны на большом экране и самый большой в городе новогодний фейерверк.