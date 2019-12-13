Собака принесла сторожу детского лагеря в Алуште человеческую руку

В алуштинском поселке Розовый сторожу бывшего пионерского лагеря «Северянин» его собака принесла в зубах руку человека. Опешивший от изумления пенсионер тут же вызвал полицию.

Прибывшим на место сыщикам мужчина рассказал, что сторожевая собака принесла левую человеческую руку из леса. Все случилось 10 декабря около 17.00.

Как удалось выяснить КП-Крым, человеческая рука пролежала в земле около 5-6 месяцев, на ней даже не сохранилось кусочков одежды, а на предплечье отсутствуют куски плоти. Собака вырыла ее во время прогулки в окрестностях.

Где именно животное нашло человеческие останки – неизвестно. Более того, полиция до сих пор ищет тело, которому принадлежала конечность.

Поиски, в которых могли бы помочь кинологи, осложняются тем, что в округе бродит много бездомных животных. Это сильно отвлекает служебных собак и не дает им выйти на след трупа. Однако полиция продолжает прочесывать всю местность.

Пока же правоохранители возбудили уголовное дело, в рамках которого начато расследование. Среди прочего поднимаются базы без вести пропавших в последнее время.

Фото: северянин/шексна - лагерь нашего детства в Крыму/vk.com

Заметим, что детский лагерь «Северянин» находится у подножия горы Чатыр-Даг. Он принимает детей в возрасте от 7 до 17 лет. Живут здесь в деревянных и каменных домиках с трехместными и шестиместными комнатами.

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