В Крыму вручили престижную награду в сфере строительства «Золотые ключи»

Группа компаний «Монолит» получила престижную награду «Лучший партнер Банка - 2019» в рамках премии «Золотые ключи». Ежегодно ее вручает банк РНКБ лучшим застройщикам и агентствам недвижимости Крымского полуострова.

Награда «Золотые ключи» стала уже второй подряд в активе строительной компании.

- Мы строим современное, комфортное жилье, а РНКБ нам в этом помогает. Уходящий год стал для нас еще одной точкой роста: мы запустили новые очереди масштабных проектов комплексной застройки. Одно из наших главных достижений - строительство крупнейшего на полуострове жилого микрорайона «Крымская Роза», кварталы которого станут самыми современными и комфортными для жизни. Благодарим наших партнеров за эффективное взаимодействие и оперативную обратную связь в наших совместных проектах, - отметил генеральный директор группы компаний «Монолит» Якуб Асанов.

Якуб Асанов

В номинации «Лучший партнер Банка» были представлены те партнеры, которые активно участвовали в ипотечных акциях и направили наибольшее количество ипотечных заявок. ГК «Монолит» не только количественно, но и качественно выполняет свою работу. Компания демонстрирует настоящее взаимопонимание и строит крепкие партнерские взаимоотношения с крупнейшим крымским банком, помогая сотням семей осуществить мечты о собственном жилье.

Неформальная площадка для нетворкинга профессиональной аудитории привлекла в этом году около 100 представителей сферы недвижимости. На премии был заявлен 41 номинант, а 27 победителей получили заслуженную награду в разных номинациях.

Ежегодная премия для застройщиков и агентств недвижимости Республики Крым и Севастополя «Золотые ключи» при поддержке РНКБ призвана повысить лояльность партнеров к продуктам ипотечного кредитования и сформировать взаимовыгодное сотрудничество в дальнейшем.