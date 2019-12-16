Светлана Савченко: Строительство Евпаторийской здравницы одобрено на всех уровнях

Целебные грязи, теплый климат, широкая полоса песчаных пляжей - все это способствовало развитию Евпатории как всесоюзной детской здравницы при СССР.

В Евпатории есть все необходимое для оздоровления детей.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Но со временем город утратил этот статус. После воссоединения полуострова с РФ, Светлана Савченко, ставшая депутатом Госдумы от Крыма, разработала проект возрождения Евпатории уже как всероссийской здравницы. О реализации этого амбициозного проекта его автор рассказала «Комсомолке».

- Светлана Борисовна, давайте начнем с начала. Как родилась идея воссоздать из Евпатории всероссийскую детскую здравницу?

- В 2014 году, когда избирался состав Госсовета Крыма, мы думали о том, что нужно включить в программу пятилетия развития нашего полуострова и говорили о том, что хорошо было бы возродить Евпаторию. Эту идею озвучивали и жители города, когда я встречалась с ними во время предвыборной кампании. Так в партийную программу были включены мечты горожан. После встреч с руководством города, руководителями оздоровительных учреждений эта мечта приобрела форму и содержание.

- Кто оказывал поддержку в реализации программы?

- Первый раз я озвучила эту тему на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Я обратилась к нему с такой просьбой, что было бы хорошо возродить евпаторийскую детскую здравницу. Затем это предложение было озвучено и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. После избрания меня депутатом Госдумы РФ была создана экспертная группа по детскому оздоровлению. Рабочая группа была создана и при правительстве Крыма. Совместными усилиями мы шли путем возрождения здравницы.

- Что уже сделано для восстановления Евпатории?

- Один из самых важных моментов - это реализация проекта строительства реабилитационного центра для детей на базе восьми санаториев в Евпатории. Последний визит министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в Евпаторию - важная точка отсчета, и можно сказать, что строительство Евпаторийской детской здравницы одобрено на всех уровнях.

Теперь будут решаться вопросы передачи собственности, материально-технического оснащения центра, установки новейшего лечебного оборудования, реконструкции, также будут решаться вопросы загрузки. Потому что важно круглогодичное оздоровление. Есть и дорожная карта.

Пока еще готовится предварительная проектно-сметная документация. Технико-экономическим обоснованием занимается Минздрав РФ и Министерство труда и социальной политики. Мы надеемся, что центр будет международным. Поставить инвалида на ноги или улучшить состояние здоровья ребенка - очень важно.

- Какие шаги предстоит принять, чтоб Евпатория наконец стала всероссийской детской здравницей?

- Необходимо привести в порядок не только санаторно-курортную составляющую города, но и жилищно-коммунальное хозяйство, коммуникации. Евпатория получит новые трамваи, это реализация программы развития транспортной инфраструктуры. Замечательно, что при планировании трассы «Таврида» было предусмотрено ответвление, которое пойдет на Евпаторию. Планируется и закупка транспорта, приспособленного для перевозки инвалидов. Это большая комплексная программа, которая приведет Евпаторию в порядок, и сделает возможным использование курортного и климатического потенциала региона на новом уровне.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50