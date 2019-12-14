2019-12-13T23:59:37+03:00
Общество

Новый год 2019-2020 в Алуште: Программа мероприятий, куда сходить, полная афиша

Подробная афиша мероприятий на новогодние праздники 2019-2020 в Алуште. Мы подскажем вам, куда сходить и что посмотреть во время январских праздников
Анна КИРИЕНКО
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Алушта все новогодние тордества проводит у ротонды. Фото: пресс-служба горадминистрацииАлушта все новогодние тордества проводит у ротонды. Фото: пресс-служба горадминистрации
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Новогодние празднества в Алуште начинаются с «Дня Святителя Николая Чудотворца» в музее-усадьбе Бекетовых. 18 и 19 декабря гости музея познакомятся с удивительными историями о Святом Николае Чудотворце, с традициями семьи Бекетовых-Алчевских. Их ждет красочная мультимедийная презентация «История возникновения праздника Дня Святого Николая», интеллектуально- развлекательные игры, конкурсы, загадки.

На следующий день 19 декабря на центральной площади Алушты в 16 часов состоится открытие главной городской елки и подведение итогов конкурса на авторскую новогоднюю игрушку. Жителей и гостей города приглашают на площадь Советскую в 16 часов. Там же в субботу 21 декабря в 11 часов пройдет праздничный концерт «Хорошее настроение».

Открытие городской елки состоится 19 декабря. Фото: пресс-служба администрации Алушты

Открытие городской елки состоится 19 декабря. Фото: пресс-служба администрации Алушты

С 24 по 28 декабря в Доме творчества «Подмосковье» по ул. Владимира Хромых, 18 будет проходить театрализованная игровая программа «Лаборатория Деда Мороза».

В новогоднюю ночь с 23 часов на набережной Алушты стартует праздничная программа. Она продолжится 2 января новогодними песнями и новогодней дискотекой в 16 часов, и 3 января в 14 часов детской анимацией «Приключения у новогодней елки» и выступлением кавер-группы «Наобум». Там же у центральной ротонды 4 января в 16 часов стартует танцевальный марафон, 5 января в 15 часов — детская анимационная программа «Сказочная страна» и дискотека.

На Рождество 7 января Дом творчества «Подмосковье» приглашает в 13 часов на гуляния «У Зимы в святки свои порядки». И завершится праздничная программа 11 января шоу маскарадных костюмов на Центральной набережной. Начало в 13 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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