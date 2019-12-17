Новый год 2019-2020 в Симферополе: Программа мероприятий, куда сходить, полная афиша

Старт новогодних торжеств в Симферополе намечен на 19 декабря. В полдень на сцене Детского парка начнется музыкальный спектакль «Добрые дела со Святым Николаем» и благотворительная акция «Рождественский ангел». Одновременно на центральной городской площади им. Ленина стартует благотворительная выставка-ярмарка и концерт, посвященный Дню святителя Николая Чудотворца. Уже в 16 часов здесь ждут маленьких горожан на анимационную программу «Время волшебства», где выступят лучшие творческие коллективы крымской столицы, а также состоится театрализованное представление с участием Святого Николая и Деда Мороза.

В праздничные дни на центральной площади будут идти игровые программы для детейФото: Анна КИРИЕНКО

Открытие главной елки и торжественное зажжение огней намечено на 17:00. После чего для горожан начнет работать Почта Деда Мороза, праздничное настроение подарит шоу-группа «Мьюзик-Экс», а для любителей эффектных фотоснимков откроется фото-зона.

В субботу 21 декабря в полдень зажжет огни елка в Детском парке, где на главной аллее пройдут интерактивные игры со сказочными героями. Начиная с этого дня каждые выходные зимних каникул в Симферопольском государственном цирке дважды в день будет проходить праздничное представление «Елка в цирке», а на площади Ленина с 16 часов стартуют яркие анимационные программы для маленьких симферопольцев «Время волшебства». Взрослые горожане смогут потанцевать и повеселиться от души вместе с лучшими кавер-группами Крыма и России: «Буги-Вуги», «Jokers band Show», «ФанкФары», «Make Mom Proud», «Chili Trio» и «Московское Время».

Со 2 по 7 января на площади Ленина будет работать пункт обмена рождественских рисунковФото: Анна КИРИЕНКО

С 24 декабря в музее истории Симферополя открывается выставка творчества детских студий, ретро-украшений и открыток «Новогодний экспресс». 27 и 28 декабря на территории музейного комплекса «Неаполь Скифский» пройдет легкоатлетический трейл-кросс «Снежная тропа». Также 28 декабря в полдень легкоатлетический манеж КФУ им. Вернадского примет открытое первенство города «Праздник Деда Мороза», а спорткомплекс медицинской академии им. Георгиевского — турнир-фестиваль по эстетической гимнастике «Зимняя сказка». Для любителей классической музыки в этот день в 17 часов в Центре эстрадного искусства пройдет концерт оркестра русских народных инструментов им. Шендерева «Метель». В воскресенье 29 декабря для детей с особенными потребностями в Детском парке состоится спектакль «Праздник новогодних чудес». Начало в 12 часов.

В новогоднюю ночь на главной площади крымской столицы с 22 часов начнется концертно-развлекательная шоу-программа «Встречаем Новый год вместе!», трансляция поздравлений от городских и республиканских властей, новогоднего обращения президента Владимира Путина.

Новый год начнется с праздничного фейерверка, после чего прозвучат поздравления Деда Мороза и музыкального коллектива «Dunaev Family». Эстафету народных гуляний продолжит зажигательная дискотека и интерактивная шоу-программа.

Со 2 по 7 января с 12 до 15 часов на площади Ленина также будет работать пункт обмена рождественских рисунков на подарки от Деда Мороза.

В полдень 7 января всех горожан приглашают окунуться в атмосферу Рождества на открытии традиционного вертепа на главной площади крымской столицы. На следующий день в 12 часов музей истории Симферополя приглашает посетить мультимедийную экскурсию по храмам города «Рождественские встречи».