Неизвестный мужчина без языка и гениталий три года живет в севастопольской больнице

В одной из больниц Севастополя почти три года находится неизвестный мужчина без языка и гениталий. Окровавленного и полуживого, его случайно нашли в лесополосе в 2017 году. Все, что удалось о нем выяснить за прошедшие годы: мужчина, скорее всего, крымский татарин, жил на западе полуострова.

- Какие-то изверги над ним сильно поиздевались и, вероятно, рассчитывали, что он не выживет, - рассказывает КП-Крым заведующий отделением по работе с бездомными ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания» Вячеслав Аулов. - Но его нашли севастопольцы, которые прогуливались по лесу.

Очевидцы вызвали скорую помощь. А далее реанимация и чудо: сильно изувеченный мужчина пошел на поправку.

Пока соцслужбы пытались найти родственников пострадавшего, медики временно выделили мужчине паллиативную койку в одной из севастопольских больниц.

Восстановить личность и документы так и не удалось. В базах МВД его нет. У работников социальной службы по работе с бездомными выживший мужчина уже три года числится как неизвестный.

Он тихий и спокойный, поэтому его до сих пор держат в больнице, хоть у мужчины нет никаких документов. Новое имя ему так не дали.

– Мы писали запросы, искали знакомых, но все оказалось бесполезно. Рассказать, что произошло и кто он такой, мужчина не может. Написать тоже не может: правая рука парализована совсем, левой владеет плохо, – поясняет Аулов. - Полтора года назад мы принесли ему ноутбук, думали, что левой рукой он сможет что-то напечатать, но, видимо, он не социализированный и не владеет компьютерной техникой. Он не понял, чего от него хотят.

В МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩИНАХ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ

В 2018 году одна из санитарок заговорила с ним на крымскотатарском, и мужчина начал радостно кивать. Методом исключений женщине удалось разузнать, что он родом либо из Евпатории, либо из Сакского района.

– Мы обратились в местные общины, но пока тишина, – говорит Аулов.

Имам Сакского района Омер Сеттаров заверил «КП-Крым», что о севастопольском неизвестном не знают ни в Саках, ни в Евпатории.

– Мы сообщили всем и в Сакском регионе, и в Евпатории, но пока информации о нем нет никакой, – рассказал имам.

КОНТАКТЫ

Всем, кто просьба связаться с отделом по работе с бездомными по номеру телефона:

+7 8692 53 51 50.