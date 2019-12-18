2019-12-17T23:48:05+03:00
Общество

Новый год 2019-2020 в Керчи: Программа мероприятий, куда сходить, полная афиша

Подробная афиша мероприятий на новогодние праздники 2019-2020 в Керчи. Мы подскажем вам, куда сходить и что посмотреть во время январских праздников
Анна КИРИЕНКО
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Городскую елку в Керчи откроют 21 декабря. Фото: администрация КерчиГородскую елку в Керчи откроют 21 декабря. Фото: администрация Керчи
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С 15 декабря на набережной Керчи и площади им. Ленина работает уличный комплекс «Новогодний городок». Здесь, на центральной площади, 21 декабря состоится зажжение огней на главной городской елке, новогодний парад-маскарад Дедов Морозов, шоу ходулистов и даже розыгрыш автомобиля. Начало праздничной программы в 17 часов.

На следующий день в это же время на нон-стоп концерт «Поющая елка» на площади соберутся песенные коллективы Керчи.

В концертном зале им.Богатикова выступят ученики городских школ искусств Фото: Анна КИРИЕНКО

В концертном зале им.Богатикова выступят ученики городских школ искусствФото: Анна КИРИЕНКО

В новогоднюю ночь праздничная программа на центральной площади начнется с шоу «Елки-палки Новый год», с поздравлением городских властей и трансляцией обращения президента России. После праздничного фейерверка торжества продолжатся выступлением хед-лайнеров — Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина, ди-джей пати и народными гуляниями. Новогодняя развлекательная программа также пройдет на площади у ДК Корабел.

С 13 часов 1 января под главной елкой Керчи начнется детская развлекательная программа, а со 2 по 7 января каждый вечер будет проходить новогоднее караоке и выступление кавер-группы. Праздничная концертная программа на Рождество начнется на площади в 15 часов.

Концертный зал им.Богатикова приглашает 11 и 12 января посетить выступления учащихся городских школ искусств. Начало в 15 и 12 часов соответственно.

Конкурс оригианльной открытки проходит среди учащейся молодежи Керчи. Фото: ВКИКМЗ

Конкурс оригианльной открытки проходит среди учащейся молодежи Керчи. Фото: ВКИКМЗ

В историко-археологическом музее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника с 19 декабря будет проходить выставка новогодних открыток, выполненных в разных стилях и техниках исполнения. Ежегодный конкурс «Моя новогодняя открытка» проводится уже в девятый раз, и свои работы на суд жителям и гостям города представляют ребята со всех учебных заведений Керчи. В результате народного голосования 14 января будут определены победители конкурса, которым полагаются подарки от музея-заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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