2019-12-20T15:14:25+03:00
Общество

Бездомных Севастополя поставили на грань вымирания

Местным властям и волонтерам не удалось собрать деньги на ночлежку
Юлия МИХАЙЛЕНКО
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Приюта для бездомных в Севастополе не будет. Фото: БФ «Сердце Севастополя»Приюта для бездомных в Севастополе не будет. Фото: БФ «Сердце Севастополя»
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Севастопольским властям так и не удалось решить вопрос ни со строительством приюта для бездомных, ни с выделением под него подходящего помещения. Волонтеры хотели спасти ситуацию теплой палаткой, которую можно было бы использовать как ночлежку, но денег на нее собрать тоже не получилось. Отсутствие ночлежки грозит севастопольским бомжам верной смертью.

Сегодня в городе-герое нет специализированных государственных приютов для бездомных. Что-то отдаленно похожее на них - «Теремок», который на окраине Севастополя открыли волонтеры. Он разместился на одной из дач благодаря движению движения «Сердце Севастополя». Здесь живут около 10 человек. Это максимальная вместимость «Теремка». Поэтому постояльцы – исключительно немощные инвалиды-ампутанты, получившие обморожение на улице еще в предыдущие зимы.

- Основная проблема - в морозы бездомные, живущие на улице и не имеющие возможности согреться, обмораживают конечности, - говорит КП-Крым основатель движения «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева. - Далее больница, ампутация и возвращение в привычные условия. Здесь мы пытаемся им помочь, но содержать в стерильных условиях рану, когда человек живет на улице, нереально. Как итог - повторная ампутация, гангрена, заражение крови и смерть.

Главная угроза для бездомных - обморожение и ампутация конечностей. Фото: БФ «Сердце Севастополя»

Главная угроза для бездомных - обморожение и ампутация конечностей. Фото: БФ «Сердце Севастополя»

Пока чиновники отчитываются, что в Севастополе около 200 бездомных, волонтеры насчитали более 2,5 тысячи. При этом 600 из них - немощные. Это не только асоциальные личности, но и обычные бабушки, молодые мамы с детьми, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

Понимая сюрреализм происходящего, еще в сентябре волонтеры начали копить на палатку, чтобы в ней обустроить временную ночлежку.

Планировалось, что мобильный приют откроется в преддверии холодов и разместиться в нем смогут до 50 человек. Помимо самой палатки, «Сердце Севастополя» собиралось купить печь и двухъярусные кровати, а еще кормить бездомных. Общая сумма сбора должна была составить больше 150 тысяч рублей. Но к середине декабря не удалось собрать и половины.

- Палатка стоит 100 тысяч, печка - 13 тысяч, кровати двухъярусные - 18 тысяч и биотуалет еще 25 тысяч. А у нас на руках только 48 тысяч, - говорит Макеева. - Что делать - мы не знаем.

Помочь волонтерам воплотить их планы в жизнь может каждый:

Получатель: БФ Волонтеры «Сердце Севастополя»

р/c получателя: 40703810942560100285

ИНН/КПП получателя: 9203539348/920301001

Банк получателя: ПАО РНКБ Банк

БИК: 043510607

корр. счет № 30101810335100000607 в отделении Банка России по Республике Крым

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ИСТОЧНИК KP.RU

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