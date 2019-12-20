Власти хотят взыскать полмиллиарда по суду с подрядчика, который ремонтировал набережную в Евпатории

Реконструкция набережной имени Терешковой и прилегающего сквера имени Караева в Евпатории должна была завершиться к концу 2019 года. Однако стройка зависла: чиновники нашли множество нарушений, так что контракт с подрядчиком разорвали. Уже выплаченные полмиллиарда рублей теперь будут возвращать в госбюджет по суду.

Фото: Михаил Храмов / Facebook

Реконструкцией набережной занималось частное предприятие «Каштак», они выиграли тендер в конце 2017 года. Правда, конкурентов у фирмы не было, «Каштак» оказался единственным претендентом на госконтракт в 774,2 миллиона рублей.

Работы начались летом 2018 года. В рамках реконструкции планировалось отремонтировать и построить берегозащитные гидротехнические сооружения длиной в полтора километра, создать искусственные рифы по 80 метров длиной, оборудовать прогулочную зону, умостив ее гранитными террасными плитами.

Деньги выделили из федерального бюджета в рамках ФЦП. И представители Федерального Казначейства нагрянули с проверкой год спустя после начала реконструкции – летом 2019 года.

- На данном объекте были выявлены грубые нарушения технологий строительства, проектной документации, а также необоснованное завышение стоимости некоторых строительных материалов. Кроме того, по информации заказчика, подрядчику систематически производилась оплата невыполненных работ, - рассказал министр строительства и архитектуры Михаил Храмов.

В итоге такой «систематической оплаты» невыполненных работ подрядчик получил примерно 240 миллионов рублей. Всего по состоянию на лето текущего года предприятию «Каштак» перечислили из бюджета порядка 500 миллионов. Неотработанный аванс – порядка 200 миллионов рублей.

Фото: Михаил Храмов / Facebook

Чиновники сетуют, что подрядчик начал производить работы, которые не соответствовали проекту, и на претензии заказчиков - ГКУ «Инвестстрой РК» и управления капстроительства евпаторийской горадминистрации - не реагировал.

Мы сделали несколько замечаний исполнителю и попросили привести работу в надлежащий вид, на что, конечно же, последовал отказ. После неоднократных претензий и требований к исполнителю было принято решение в одностороннем порядке расторгнуть договор. Три месяца назад мы это сделали, - рассказал градоначальник Роман Тихончук

Все данные о нарушениях и неправомерно выплаченных средствах администрация Евпатории передала в правоохранительные органы.

- Мы направили 7 заявлений для проведения проверки, - отметил Тихончук.

ООО «Каштак», с которым разорвали договор, не торопится возвращать в бюджет полученные 500 миллионов. Более того, предприятие хочет через суд заставить городскую администрацию Евпатории продолжить сотрудничество. В Арбитражном суде Республики Крым сейчас рассматривается иск от ООО «Каштак» к управлению капстроительства администрации.

- Просим суд признать недействительным решение муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» признать недействительным решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, - говорится в исковом заявлении.

Чиновники не думают, что суд удовлетворит этот иск.

- Подрядчик планирует по суду взыскать плату за все работы, выполненные без согласования с заказчиком, но это же самовольно выполненные работы! Не думаю, что решение суда будет в пользу подрядчика, это же самоуправство на объекте государственного значения, - заявил КП-Крым заместитель начальника Службы капитального строительства Республики Крым Роман Цинцевич.

Фото: Михаил Храмов / Facebook

В свою очередь администрация Евпатории подала на «Каштак» в суд с требованием взыскать с предприятия более 534 миллионов рублей: более 524 миллионов – сумма неосновательного обогащения, а еще 9,5 миллионов – проценты за пользование чужими денежными средствами.

Сколько будут длиться судебные разбирательства – неизвестно. Дожидаться решения Фемиды власти не стали и планируют выделить дополнительные средства, чтобы закончить реконструкцию и открыть основную прогулочную зону популярного курорта.

- Принято решение оформить набережную как объект незавершенного строительства, разработать проектную документацию на реконструкцию, так как завершать строительство в том состоянии, в котором сегодня находится наша променадная зона, нельзя, - рассказал Роман Тихончук. - Наш спасательный билет – это договоренность с Министерством финансов Республики Крым. Мне удалось добиться повторного финансирования данного объекта, но для этого нужно разработать проект реконструкции. В конце 2020 года мы приступим к завершению строительства набережной имени Валентины Терешковой.