Crimea Development Awards-2019: В Крыму наградили лучших застройщиков

Уже несколько лет строительная сфера – одна из самых бурно развивающихся на полуострове. С 2014 года спрос на недвижимость в Крыму и Севастополе стабильно высок.

По мнению специалистов, единственный выход из ситуации – строить больше качественного и комфортного жилья для крымчан и многочисленных переселенцев из различных регионов России. Эту без преувеличения стратегическую задачу успешно решают местные добросовестные застройщики.

Накануне в симферопольском ресторане «Фабрикант» прошла торжественная церемония награждения I Ежегодной премии Crimea Development Awards-2019, которую присудили лучшим проектам застройщиков Крыма. Премия Crimea Development Awards была учреждена Ассоциацией застройщиков Республики Крым.

Награда Crimea Development Awards-2019/Фото: Евгений Еремеев.

- Эта награда призвана прежде всего отметить достижения успешных строительных компаний полуострова, - рассказывает исполнительный директор Ассоциации застройщиков РК Александр Бычков. – Мы номинировали на премию все компании с действующими проектами в Крыму по состоянию на 2019 год – это более 20 застройщиков. Премии присуждались в нескольких номинациях. Надеемся, что Crimea Development Awards станет ежегодной и будет задавать вектор развития как девелоперам, так и строительной сфере Республики Крым в целом.

Рассказывает исполнительный директор Ассоциации застройщиков РК Александр Бычков/Фото: Евгений Еремеев.

В восьми номинациях Crimea Development Awards участвовали жилые комплексы и комплексы апартаментов различного класса в Крыму.

- Все претенденты – очень достойные, поэтому вдвойне тяжело выбирать лучших из лучших, - говорит генеральный директор Департамента недвижимости Республики Крым и член жюри премии Анастасия Шмергельская. – Наша компания реализует объекты недвижимости на полуострове жителям материковой части России, и мы прежде всего руководствовались предпочтениями самих клиентов при выборе победителя. На мой взгляд, самый объективный показатель успешности жилого комплекса или апартаментов – это его популярность и восторженные отзывы собственников.

Анастасия Шмергельская принимает награду в номинации "Лучший брокер-2019"/Фото: Евгений Еремеев.

Победители премии Crimea Development Awards-2019

Лучший жилой комплекс комфорт-класса – «Город мира» (Симферополь). Застройщик: ООО «СЗ «Рич Плюс»

Лучший жилой комплекс бизнес-класса – Status House (Алушта). Застройщик: ГК «Монолит»

Жилой комплекс с лучшим благоустройством и инфраструктурой – «Жигулина Роща» (Симферополь). Застройщик: ООО «Столичная коммерческая группа»

Лучший жилой комплекс «у моря» - «Шато Лувр» (Гурзуф). Застройщик: ООО «РСУ АРТЕК».

Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса – «Золотые пески» (Евпатория). Застройщик: ГК «Монолит».

Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса – «Аю-Даг Resort & Spa» (Партенит). Застройщик: ООО «Соло ЛЛП».

Комплекс апартаментов с лучшим благоустройством и инфраструктурой – «Гурзуф Ривьера». (Гурзуф). Застройщик: ООО «Ривьера-Девелопмент».

Лучший комплекс апартаментов «у моря» - «Крымская резиденция» (Алушта). Застройщик: ООО «Союз-Алушта»

Бонус-номинация Crimea Development Awards-2019

«Лучший брокер 2019 года»: Департамент недвижимости Республики Крым (Москва).

Начальник Службы государственного строительного надзора РК Юрий Прихожанов оглашает лауреата премии Crimea Development Awards-2019. /Фото: Евгений Еремеев.

Комментарии победителей:

Генеральный директор ГК «Монолит» Якуб Асанов:

- От имени нашей компании хочу поблагодарить организаторов за награду. У нас действительно очень интересные проекты в Крыму. Я считаю, что это заслуженная оценка, мы намерены и в дальнейшем держать высокий уровень нашего продукта.

Учредитель ООО «Ривьера-Девелопмент» Арсен Мирзоев:

- Очень приятно получить эту награду, немного даже неожиданно. Хочу поблагодарить Ассоциацию застройщиков Крыма за признание. Крым должен быть красивым, и мы проектируем наши объекты, исходя именно из этого принципа. Всех с наступающим Новым годом.

Арсен Мирзоев принимает поздравления после победы в номинации: "Комплекс апартаментов с лучшим благоустройством и инфраструктурой"/Фото: Евгений Еремеев.

Директор ООО «РСУ АРТЕК» Ольга Севастьянова:

- Большое спасибо за эту высокую награду. Мы будем в дальнейшем возводить качественные объекты с комфортными условиями для собственников. Россия гордится Крымом, а мы с коллегами прикладываем все усилия, чтобы эта гордость только приумножалась. Хочу пожелать всем коллегам в будущем году успехов в реализации своих планов.

Директор ООО «СЗ «Рич Плюс» Александр Архипенко:

- Понимаю организаторов, которым было тяжело выбрать лауреатов в условиях такой сильной конкуренции. Впрочем, именно конкуренция дает нам толчок к совершенствованию, чтобы мы становились лучше и лучше. Спасибо Ассоциации застройщиков за награду, искренне надеюсь, что она станет ежегодной.