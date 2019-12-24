В курортном поселке Симеизе найден таинственный ящик со знаком «радиоактивность»

В южнобережном поселке Симеиз на очистных сооружениях нашли неизвестный ящик, маркированный знаком «радиоактивность». Руководство водоканала уверяет, что угрозы радиоактивного заражения нет и ждет решения соответствующих служб.

Металлический ящик с маркировкой нашли во время хозяйственных работ в здании очистных. Внутри оказалось 4 контейнера без опознавательных знаков и 3 прибора со значком «радиационная опасность». На место вызвали специалистов МЧС по радиационной и химической безопасности. Они провели замеры и определили, что от контейнеров и приборов идет ионизирующее излучение.

- Никакой угрозы загрязнения нет, фоновые показатели в норме, - заверил КП-Крым заместитель директора по безопасности ГУП РК «Водоканал ЮБК» Андрей Переходцев. - На данный момент наша задача оформить находку документально, информировать все службы и какое решение ими будет принято, так и мы и поступим.

Каким образом металлический ящик со специальной маркировкой попал в здание КОС и как долго он там находится представитель предприятия уточнять не стал, добавив, что по данному факту идет проверка.

Багеровский могибльник - главный источник радиации в КрымуФото: Михаил ФРОЛОВ

СПРАВКА КП

Среди источников радиации в Крыму самым известным является Багеровский могильник. в советское время на Керченском полуострове располагался аэродром стратегической авиации – 71-й полигон ВВС, который был задействован в ядерных испытаниях. Спецтехника по обслуживанию бомбардировщиков, участвовавших в испытаниях ядерного оружия, подлежала захоронению на месте. Всего Багеровский аэродром принял самолеты после 178 испытаний.

После распада СССР радиоактивное захоронение перешло на баланс Минобороны Украины. Неохраняемый и практически не огороженный могильник привлек внимание охотников за металлом. В 2001 году исследования показывали наличие аномалии с плотностью потока бета-частиц до 15 тысяч содержания стронция-90.

В 2005 году крымский главк МЧС был вынужден обратиться в Кабинет министров Украины с предложением обязать Минобороны, в ведении которого находился могильник, провести мероприятия по вывозу и утилизации радиоактивных отходов.

Сегодня «объект М» представляет из себя невысокий холм, поросший степными многолетниками. Он обнесен забором.