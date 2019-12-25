Крыммедстрах: Как не тратить деньги на бесплатные услуги дантиста

Услуги частных стоматологов стоят очень дорого - за один визит можно легко расстаться с несколькими тысячами рублей. Но не все знают, что по полису ОМС можно получить примерно те же услуги, но бесплатно. К нам часто поступают вопросы от читателей, которые хотели бы знать, что им положено по полису ОМС при оказании стоматологических услуг. Ответить на актуальные вопросы крымчан мы попросили руководителя Службы экспертизы ООО «СМК «Крыммедстрах» Елену Николаевну Полыванную.

- Елена Николаевна, расскажите нашим читателям, каков порядок оказания стоматологической помощи населению?

- В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым (Территориальная программа, - ред.) стоматологическая помощь оказывается гражданам при наличии полиса ОМС бесплатно. Получить медицинскую помощь можно как в государственных стоматологических поликлиниках, так и в частных, но они обязательно должны быть включены в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы ОМС. Перечень таких медицинских организаций размещен на сайте нашей компании www.oms-crimea.ru в разделе «О системе ОМС» - «Контакты участников системы ОМС».

К стоматологическим услугам, которые можно получить по полису ОМС, относятся консультация врача – стоматолога, лечение заболеваний зубов и полости рта, включая используемые материалы, снятие зубных отложений, стоматологические оперативные вмешательства, ортодонтия, обезболивание при лечении зубов, неотложная помощь, рентгенологическое обследование и физиотерапевтические процедуры.

- А есть ли услуги, которые по полису ОМС получить нельзя?

- В соответствии с Территориальной программой к процедурам, которые нельзя получить по полису ОМС, относится протезирование зубов, в том числе имплантация. Врач, проводящий лечение, должен проинформировать пациента о перечне услуг, которые могут быть ему оказаны бесплатно, плане предстоящего лечения, факторах и возможных рисках.

Ответы на вопросы читателей

Материалы и методы

Сергея К. из города Ялты интересует следующий вопрос: по полису ОМС можно удалить зубные отложения, а вот можно ли провести отбеливание зубов?

- Такая услуга, как «Профессиональное отбеливание зубов» не входит перечень услуг, оказываемых в рамках Территориальной программы ОМС, поэтому получить ее бесплатно по полису ОМС не получится. Проводится она по желанию и за счет личных средств пациента.

- Ирина М. из г. Евпатория спрашивает, можно ли по полису ОМС поставит фотополимерную пломбу?

- Пломбировочные материалы светового и химического отверждения входят в Территориальную программу ОМС и могут быть использованы при лечении. На заключительном этапе лечения кариеса, пульпита или периодонтита вы имеете право на постановку бесплатной пломбы из современного пломбировочного материала, в том числе фотополимера.

- От жительницы города Алушты поступил такой вопрос: «Если я хочу за дополнительную плату заменить материалы, которые используют при лечении зубов по полису ОМС, на иные. Возможно ли это?»

- В системе ОМС не предусмотрено такое понятие, как «софинансирование» медицинской помощи, то есть нельзя получить медицинскую помощь, в том числе стоматологическую, по полису ОМС, и при этом доплатить, например, за замену пломбировочного материала. Пациент должен выбрать лечение либо по полису ОМС, либо за плату, как это предусмотрено законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

- Михаил П. из г. Симферополь пишет, что врач перед началом лечения зубов просит оплатить процедуру обезболивания, аргументируя это тем, что лекарства для анестезии в лечение по полису ОМС не входят?

- Применение обезболивания при лечении зубов входит в Территориальную программу ОМС. Вид используемого анестетика зависит от выбора врача, который должен учесть противопоказания к применению того или иного анестетика для каждого конкретного пациента. Все необходимые для стоматологического лечения лекарства, включенные в Территориальную программу ОМС, предоставляются бесплатно. Чаще всего применяют анестетики группы каинов. Это могут быть: новокаин, лидокаин, ультракаин, бупивакаин и иные.

Рентгенография

Современная диагностика состояния зубов строится по большей части на рентгеновских снимках. Это позволяет врачам стоматологам правильно оценить степень заболевания и подобрать оптимальное лечение. Снимки позволяют оценить состояние ранее установленных пломб, так как иногда проблемы лежат не на поверхности и соответственно неочевидны при обычном осмотре. Зачастую без рентгена невозможно вылечить зуб без неприятных последствий.

- Житель г. Белогорска спрашивает, для чего проводится рентген при лечении зубов и есть ли противопоказания к его проведению?

- Хочется сразу отметить, что рентгеновские снимки зубов абсолютно бесплатны по полису ОМС, если они делаются для диагностирования, а также контроля в процессе лечения. Обычно рентген назначается при наличии зубной боли, различных заболеваний зубов и десен (кариес, пульпит и т.д.), травм зубов и перед лечением зубных каналов. Рентгеновский снимок покажет точное место проблемной зоны. Поможет определить состояние костной ткани и десен.

Современная аппаратура обладает низким уровнем облучения, поэтому за одно посещение пациенту может быть сделано несколько рентген снимков без вреда для его здоровья. К основным противопоказаниям, при которых проведение рентгена нежелательно, относятся беременность на ранних сроках (первый триместр), проблемы с низким иммунитетом, психические расстройства и кровотечения.

Если просят оплатить

- Елена Николаевна, а что делать, если все-таки требуют оплатить какую-нибудь процедуру?

- Надеюсь, что эта статья помогла читателям понять, какая стоматологическая помощь должна быть оказана бесплатно. Но если возникнут сомнения, то вы всегда можете получить консультацию у своего страхового представителя. Он даст разъяснения и окажет, если понадобится, практическую помощь.

- Можно ли вернуть средства, если стоматологические услуги уже оплачены?

- Для начала необходимо обратиться к страховому представителю с заявлением о рассмотрении вопроса о законности взимания денежных средств. После получения заявления страховая компания рассматривает представленные пациентом документы, а также медицинскую документацию по этому случаю. Страховые представители-эксперты оценивают порядок, сроки и условия оказания медицинской помощи, в том числе обоснованность выдвинутых пациентом претензий. Если обращение признается обоснованным, то страховая компания предписывает медицинской организации вернуть денежные средства. После этого пациенту нужно написать заявление на имя главного врача о возврате средств и указать счет для их перечисления. Если средства не возвращены, человек вправе обратиться в суд. Сама страховая компания не выплачивает денежные средства застрахованным лицам, затраченные ими на лечение. Однако, если вы решили подписать договор на оказание платных услуг в медицинской организации, то, как правило, шансов вернуть деньги не будет.

КОНКРЕТНО

ООО «СМК «Крыммедстрах»

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