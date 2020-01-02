Рождество 2020 в Крыму и Севастополе: программа мероприятий для взрослых и детей

Праздников мало не бывает. В городах Крыма об этом знают наверняка, поэтому организаторы позаботились о досуге как крымчан, так и гостей полуострова с размахом. "Комсомолка" расскажет, как через несколько дней крымчане и гости полуострова будут встречать Рождество Христово.

СИМФЕРОПОЛЬ

В крымской столице со 2 по 7 января с 12 до 15 часов на площади Ленина можно обменять рождественские рисунки на подарки от Деда Мороза.

7 января в 12.00 на главной площади Симферополя откроется традиционный рождественский вертеп. На следующий день в полдень в музее истории Симферополя можно будет посетить мультимедийную экскурсию по храмам города «Рождественские встречи».

КЕРЧЬ

В городе-герое рождественские мероприятия пройдут на площади им. Ленина 7 января. Керчан и туристов ждет праздничная концертная программа «Светлый праздник Рождества» с 15.00 до 18.00.

СЕВАСТОПОЛЬ

5 января 2018 года в 12.00 во Дворце культуры рыбаков запланировано проведение традиционной благотворительной Рождественской елки. Артисты дворца проведут для детей тематическую конкурсно-игровую театрализованную программу и покажут новогоднюю «Сказку о Хрустальной туфельке».

7 января 2018 года в 11.00 начнется крестный ход по центру города. Маршрут общегородского шествия - от ворот Покровского собора к главной площади города, где будет отслужен молебен.

ЯЛТА

Праздничные мероприятия «Рождественские встречи» в курортном городе пройдут с 6 по 8 января. На сцене в районе круглого фонтана набережной им. Ленина выступят крымские группы.