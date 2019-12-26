«Win Mobile» открыл новый салон связи на Привокзальной площади в Симферополе

В декабре уходящего года у всех россиян целых два радостных праздника – Новый год и открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

Вчера Севастополь встречал первый за пять лет пассажирский поезд из Санкт-Петербурга, а сегодня утром на вокзал Симферополя впервые прибыл двухэтажный поезд из Москвы. В запуске железнодорожного движения из материковой России в Крым участвовал президент Владимир Путин, да и сами россияне назвали это событие – одним из главных не только для Крыма, но и для всей страны.

Теперь туристы смогут приезжать на отдых в Крым еще и поездом – и, судя по всему, отдыхающих будет немало, ведь билеты на первые поезда на полуостров практически все раскупили.

Один из крупнейших мобильных операторов Крыма «Win Mobile» заботится о комфортном отдыхе, который невозможно представить без качественной мобильной связи и скоростного интернета. Именно эти услуги оператор успешно предоставляет крымчанам и многочисленным гостям полуострова уже 5 лет.

Для удобства жителей района и прибывающих на поезде туристов из материковой России компания «Win Mobile» 26 декабря торжественно открыла салон сотовой связи недалеко от Привокзальной площади Симферополя по адресу: переулок Шаталова 2а. Теперь пассажиры могут приобрести сим-карту «Win Mobile» с удобной, доступной связью и выгодными тарифами сразу после выхода из здания вокзала.

Сотрудники салона встречали прибывших из Москвы пассажиров с воздушными шариками.

Специально в честь открытия нового салона подключение к тарифу «Свобода общения» в течение всего сегодняшнего дня – бесплатное. Кроме того, с 27 декабря 2019 по 9 января 2020 года для клиентов действует уникальная акция: при покупке любого товара – в подарок сим-карта «Win Mobile» с бесплатным интернетом (3,5 Гб в месяц) и 60 бесплатными минутами в день исходящих вызовов абонентам Крыма и Краснодарского края на три месяца!

- Наша задача – сделать сотовую связь «Win Mobile» максимально удобной, доступной, комфортной и надежной не только для крымчан, но и для многочисленных туристов, посещающих полуостров. Поэтому мы не только активно строим сеть, но и открываем салоны в шаговой доступности, идем к каждому абоненту, вне зависимости от того, живет он в Крыму или приехал на отдых, - подчеркнул директор компании «К-Телеком» (ТМ «Win Mobile») Сергей Рубцов.

КОНТАКТЫ

Адрес нового салона: Симферополь, пер. Шаталова 2а.

Центральный офис:

Симферополь, ул. Гоголя, 4а

Тел.: (3652) 25 10 32 Факс: 24 80 46

Сайт: https://www.mobile-win.ru

E-mail: k-telecom@mobile-win.ru

Время работы:

Пн-Чт: 9:00 – 18:00 Пт: 9:00 – 16:45 Сб-Вс: выходной

Адреса салонов, участвующих в акции:

Симферополь, ул.Крижановского 17

Симферополь, пр-кт. Победы 218

Симферополь, пр-кт. Кирова 34

Симферополь, Киевская, 5

Симферополь, Киевская, 100

Симферополь, бульвар Ленина, 22, ЖД вокзал, Евросота

Симферополь, пер, Шаталова 2А ЖД вокзал, Евросота

СПРАВКА «КП»

Общество с ограниченной ответственностью «К-Телеком» - российский сотовый операторы, работающий в Крыму с августа 2014 года под брендом «Win Mobile». Компания основана с целью развития связи и телекоммуникаций на территории Республики Крым и Севастополя, строительства современных высокотехнологичных объектов и сооружений связи. Клиенты компании пользуются голосовой связью и мобильным интернетом в стандартах 2G, 3G и 4G на всей территории Республики Крым и Севастополя. Более 99% населения Крымского полуострова проживает в зоне покрытия «Win Mobile».

* на правах рекламы