Магнитно-резонансная диагностика: Что это за процедура и в каких случаях назначается

Отправить пациента на магнитно-резонансную диагностику может специалист из любой области медицины. Аппаратное сканирование может быть назначено при подозрениях на разные патологии, так как является универсальным методом исследования. Скрининг проводится как в государственных поликлиниках, так и частных МРТ-центрах, специализирующихся на работе с томографами.

Когда требуется магнитно-резонансная диагностика?

МР-обследование редко назначается в качестве первичного исследования, так как относится к разряду дорогих процедур. Но без данного вида диагностики не обойтись, если иные клинически способы не показали результативности. Бывает так, что при наличии явных признаков заболевания его причина остается невыявленной, рентгенография, УЗИ, ЭЭГ и другие аппаратные методики не показывают результатов. Для подтверждения или опровержения предварительного диагноза врач направляет больного в МРТ-центр.

Еще одной частой причиной служит поиск онкологического образования, если во время лабораторных исследований были выявлены косвенные признаки развития рака. Случается так, что во время очередного клинического осмотра обнаруживаются проросшие метастазы, а очаговое новообразование остается неизвестным. Только посредством МР-сканирования можно быстро обнаружить локализацию патологии.

Нередко больной попадает в МРТ-центр в экстренном порядке. Это актуально для пациентов, переживших инсульт, инфаркт или механическое травмирование. В указанных случаях требуется незамедлительная оценка последствий несчастного случая, определение возможностей хирургического лечения и операбельности больного. Послеоперационный мониторинг также требует проведения МР-диагностики. Данным способом врачи получают корректную информацию о степени регенерации тканей, о развитии рецидивов и необходимости повторной операции.

Как записаться на диагностику?

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