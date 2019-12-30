Чтобы не идти пешком: Как будет ходить транспорт в Крыму в новогоднюю ночь

МЕЖДУГОРОДНЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Автобусы

В новогодние праздники расписание движения автобусов на междугородних маршрутах будет изменено. В преддверии праздников межрегиональных рейсов больше - дополнительные автобусы в Крым едут из Москвы, Волгограда, Шуи и Брянска.

На междугородних маршрутах изменено количество рейсов 1 и 2 января - их станет меньше. Это связано с традиционным снижением пассажиропотока в первые дни нового года. Поэтому, планируя поездку, необходимо учитывать большой интервал движения автобусов.

- Информацию о работе транспорта можно узнать непосредственно у диспетчеров на автостанциях, либо в справочных, а также по телефону «горячей линии» предприятия +79788357557, - уточнил директор ГУП «Крымавтотранс» Андрей Бессмертный. - Автостанции в период праздников работают в штатном режиме. Кроме того, актуальное расписание и покупка билетов онлайн доступно на сайте biletik.online и в мобильном приложении «Билетик Онлайн».

Троллейбусы

Междугородние троллейбусные перевозки 31 декабря будут идти по расписанию.

Из Симферополя в Ялту последний троллейбус №52 отходит в 20:30, в Алушту №52а - в 22:00. Из Ялты в крымскую столицу последний троллейбус отправляется в 21:30, из Алушты в 20:15.

Первые междугородние троллейбусы в новом году выйдут на маршруты уже в 5 утра. Обращаем внимание, что прибывают и отправляются троллейбусы в Симферополе от площади Московская, и до железнодорожного вокзала, при необходимости, придется добираться на другом транспорте или пешком - автомобильный мост не далеко от станции закрыт на ремонт.

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

Симферополь

В новогоднюю ночь транспорт в крымской столице будет курсировать до 3 часов утра. Причем как троллейбусы, так и автобусы. К этому времени завершится праздничная программа «Встречаем Новый год вместе!» на площади им. Ленина и все зрители смогут добраться домой. Интервал движения на маршрутах составит порядка 25-30 минут.

1 января городской транспорт будет работать в стандартном режиме.

Евпатория

31 декабря городской трамвай №1 по маршруту «ул. Симферопольская - Спутник-2» будет ходить с 22:00 до 5:00 1 января в составе двух трамвайных вагонов. Утром 1 января трамвайное движение на маршрутах № 1 и № 3 начнется с 7 часов.

На автобусных маршрутах 31 декабря движение заканчивается в зависимости от маршрута. Так автобус № 9 отправляется в последний рейс в 19:30, автобус № 2 - в 20:50.

Ялта

В новогоднюю ночь городской общественный транспорт будет работать до 01:00. Автобусы пригородного сообщения выйдут на маршруты в дежурном режиме, чтобы доставить в центр Ялты пассажиров из южнобережных поселков и вернуть их домой.

Троллейбусы будут работать в штатном режиме: по маршруту № 1 до улицы Красноармейская до 22:00, по маршруту № 42 до Никитского ботсада до 23:00, по маршруту № 3 до Массандры до 01.00.

Керчь

Городской электротранспорт в новогоднюю ночь будет ходить до 22:00.

1 января троллейбусы на маршруты не входят. Частные перевозчики на муниципальных маршрутах выполняют рейсы до 23:00.

Для удобства населения 31 декабря будут курсировать автобусные маршруты №5 от управления ЖРК до Автовокзала до 02:30 и до 03:00 в обратном направлении, и до 03:10 к площади им. Ленина. Маршрут № 1 будет ходить из Порт-Крым до Автовокзала до 02:30 и до 03:20 в обратном направлении.