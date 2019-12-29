Крымские белорусы обратятся к Лукашенко, чтобы он пустил поезда и самолеты на полуостров

Белорусская община Крыма планирует отправить открытое обращение в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко с просьбой запустить прямое авиационное и железнодорожное сообщение с Крымом.

- Мы несколько раз поднимали вопрос о запуске авиасообщения, но так и не получили ответа. А сейчас, после запуска железнодорожной ветки Крымского моста, мы приняли решение на заседании общества сделать открытое обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой помочь нам в запуске первого международного поезда для Крыма, - сообщил глава общественной организации, член общественной палаты Союзного государства Роман Чегринец.

По его словам, члены общины надеются, что первый поезд будет запущен между Минском и Симферополем. По мнению главы белорусской общины Крыма, запуск поездов и самолетов поможет увеличить количество туристов из Белоруссии на полуострове.

- Белорусский отдыхающий - достаточно экономный. В основном белорусы любят ехать поездом или на машине. Поэтому если такое направление откроют, турпоток из Белоруссии однозначно увеличится, - заявил Чегринец.

Также общественник сообщил, что в письме будет и вторая просьба - открыть в Крыму консульство Белоруссии.

- За поддержкой белорусы, работающие в Крыму или приезжающие на отдых, приходят в нашу общину. Но мы не всегда можем компетентно оказать поддержку. Ближайшее консульство находится в Ростове-на-Дону, - отмечает Чегринец.

Обращение, по его словам, будет опубликовано после 10 января и отправлено в адрес Лукашенко.

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