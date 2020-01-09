2020-01-08T22:22:20+03:00
Общество

Первая рабочая неделя в новом году началась с отключений: Где в Крыму не будет света 9 января

С 8.00 до 17.00 энергоснабжение ограничено на некоторых улицах Симферополя, Симферопольского и Нижнегорского районов
Надежда ДАЦЮК
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Полный список адресов, где не будет света 9 январяПолный список адресов, где не будет света 9 январяФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Часть Симферополя, Симферопольского и Нижнегорского района 9 января с 8.00 до 17.00 останется без света. Графики плановых отключений опубликованы на официальном сайте ГУП "Крымэнерго".

Так, в связи с капитальным плановым ремонтом электрооборудования будет ограничена подача электроэнергии в селе Мазанка на улицах Садовая, Школьная, Мира, Набережная и Заречная. Кроме того, света не будет в селе Новоселовка на улицах Виноградная, Гагарина, Молодежная и Комсомольская. Без электроснабжения останутся жители села Мирное, проживающие на улицах Солнечная и Южная.

Также в связи с заменой электроопор без света 9 января останутся симферопольцы, проживающие на улицах Бетховена (со 2 по 29-й дом), Крупской (26-40 и 21-49). Также электроснабжение будет ограничено в переулке Гравийном 1, 3, на улице Стахановцев (дома 14-24 и 27-41) и на улице Чайковского 17/26, 20, 22.

В связи с техобслуживанием не будет света у жителей села Новогригорьевка (Нижнегорский район), проживающих на улице Октябрьская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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