2019-12-27T11:38:19+03:00
Здоровье

Лечение рака в Израиле: Лучшие клиники в мире и новейшие методики

Эта страна входит в ТОП-5 стран для медицинского туризма
Степан ОСТИНОВ
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Координация и сопровождение иностранцев в клиниках Израиля организована на самом высоком уровне.Координация и сопровождение иностранцев в клиниках Израиля организована на самом высоком уровне.
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Ежегодно в Израиль приезжает лечиться порядка 30 тысяч иностранцев, причем почти половина из них - жители СНГ. Международный центр исследований в здравоохранении поставил страну на 1 место по качеству медицинского сервиса. Для сравнения Россия в этом рейтинге заняла 31 место. Более того, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Израиле зафиксирован один из самых высоких процентов излечиваемости от онкологии.

Почему пациенты выбирают Израиль?

Во-первых, в клиниках страны повсеместно используют новые методики лечения. В Израиле используют роботов Да Винчи для малотравматичной хирургии, новые установки лучевой терапии. Такой подход уменьшает побочные эффекты и сокращает период восстановления.

Во-вторых, специалисты постоянно разрабатывают новые методы терапии. Например, здесь изобрели безоперационный метод лечения рака простаты TOOKAD и начали применять препараты для щадящей «химии». На данный момент в Израиле проходит почти 7,5 тыс. клинических испытаний, и методики, которые показывают наилучшие результаты, оперативно внедряются в лечение.

В-третьих, в лечении применяется мультидисциплинарный подход. Каждого пациента ведет группа докторов разных профилей. Они вместе подбирают оптимальную методику или их комбинации для конкретного случая. Поэтому лечение рака в Израиле приносит хорошие результаты.

В-четвертых, большинство клиник имеют международную аккредитацию — 29 из них имеют сертификат JCI (Joint Commission International). Он подтверждает высокую квалификацию докторов, качество лечения и уровень услуг.

В-пятых, координация и сопровождение иностранцев организована на самом высоком уровне. В израильских клиниках существуют отделы по работе с иностранными пациентами, которые предоставляют переводчика и трансфер.

В статье Bookimed выбрал для Вас рекомендуемые клиники и перечислил наиболее востребованные методы борьбы с болезнью. Ознакомьтесь с информацией перед поездкой.

апвап

апвап

Клиники Израиля: где лучше лечить рак?

Среди самых популярных израильских больниц — «Ихилов (Сураски)», «Ассута», «Хадасса», «Рамбам», «Шиба». Здесь работают лучшие онкологи страны, каждый из них имеет более 15-20 лет опыта. Они состоят в международных ассоциациях и проходят регулярное повышение квалификации в Европе или США. Некоторые из них руководят исследованиями новых методик и разработкой фармпрепаратов.

Каждый случай рака индивидуален, поэтому при выборе медучреждения следует учитывать:

1. Диагноз и возраст пациента

2. Оснащенность больницы

3. Специализацию докторов

Как лечат онкологию в Израиле?

Для лечения рака в Израиле используют разнообразные методики, среди них:

-разные виды радикальных и малотравматичных операций;

-иммунотерапию

-химиотерапию

-радиохирургию

-лучевую терапию

-гормональную терапию.

При подборе метода врачи учитывают вид и стадию заболевания, локализацию опухоли, состояние пациента

Сколько стоят диагностика и лечение рака в Израиле?

Стоимость диагностики и лечения зависит от медучреждения и объема назначенных процедур. Цена на облучение определяется оборудованием и необходимым количеством сеансов, а химиотерапии - набором назначенных препаратов и длительностью курса. Чтобы получить расчет для Вашего случая и организовать поездку, обратитесь в сервис Bookimed.

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