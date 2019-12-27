Компания Yamaguchi: Лидер на рынке высоких технологий для красоты и здоровья в Крыму

Компания Yamaguchi – это крупнейший в России поставщик массажного оборудования, а также товаров для красоты и здоровья производства Японии.

Бессменная философия компании – популяризация здорового образа жизни и красоты благодаря новейшим технологиям.

Yamaguchi за более чем 10 лет помогла сотням тысяч клиентов со всего СНГ стать привлекательными, подтянутыми, начать заниматься спортом и главное – открыть для себя целебный эффект массажа.

С 2008 года компания является бессменным лидером отечественного рынка массажного оборудования благодаря широкому ассортименту продукции, высококачественным материалам, кратчайшим срокам доставки и безупречному обслуживанию клиентов.

Компания предлагает физическим лицам и медицинским компаниям широкий спектр продукции: многофункциональные массажные кресла, ультратонкие беговые дорожки, тренажеры для тела, массажные столы, оборудование для массажных кабинетов, а также массажное оборудование.

Yamaguchi удостоена более 100 различных наград, призов и званий - в том числе на международном уровне. Компания имеет собственную систему логистики и сервисную службу. Ее салоны представлены в более 40 регионах России.

Компания Yamaguchi в цифрах

10 млн евро – ежегодное инвестирование в технологии

50 лет – разработки и производства

100 – призов наград и званий

300 – специалистов в штате

Yamaguchi в Крыму

В Крыму Компания Yamaguchi работает с 2017 года уже зарекомендовала себя как лидер регионального рынка массажного оборудования.

- Особой популярностью пользуются наши уникальные массажные кресла и ультратонкие беговые дорожки. Наша компания внедряет новые технологии для красоты и здорового образа жизни крымчан. Сейчас на Крымском полуострове работают 6 фирменных магазинов Yamaguchi: в Севастополе, Симферополе и Ялте. Тем не менее, из-за высокого спроса мы планируем открыть свои шоу-румы в Евпатории и Алуште, чтобы сделать нашу продукцию географически более доступной для крымчан, - рассказал региональный директор компании Yamaguchi в Крыму Денис Дубограй.

Доставка товаров компании Yamaguchi по Крыму и России – БЕСПЛАТНАЯ! Кроме того, специалисты осуществят сборку, проведут инструктаж по эксплуатации и заберут с собой упаковочные материалы – все это также входит в изначальную стоимость.

Уникальное массажное кресло нового поколения Yamaguchi X.

Массажное кресло Yamaguchi X – главное изобретение года в сфере красоты и здоровья

Главной инновационной технологией компании Yamaguchi в 2019 году стало уникальное массажное кресло нового поколения Yamaguchi X.

Впервые в мире был создан инновационный механизм Dual Core, когда два отдельных интеллектуальных робота одновременно массажирует спину, ягодицы и бедра. В общей сложности 6 силиконовых роликов синхронно выполняют незабываемый массаж от шеи до бедер. Благодаря новой технологии эффективный расслабляющий массаж всего тела занимает теперь в два раза меньше времени – вместо 60 минут только 30!

Эффект левитации

Инновационная эластичная раскладная каретка в форме X — первая в мире массажная каретка без ограничения движений. Она умеет подстраиваться под анатомические особенности человеческого тела. Благодаря ее подвижности кресло можно перевести в положение X-Space, при котором пользователь начинает ощущать левитацию.

Технология 3D Push Air

Уникальная комбинация аэромассажа всего тела в положении кресла X-Space II позволит вам в домашних условиях проводить сеансы флоатинга. Флоатинг — это новый метод глубинного восстановления тела и разума в невесомости. Самый эффективный и быстрый способ глубочайшего расслабления за 10 минут, недостижимого другими способами. Создается ощущение легкости и полного покоя, освобождая от тревог и достигая внутренней гармонии.

22 массажные программы

Гендерные программы массажного кресла Yamaguchi X учитывают физиологические и психоэмоциональные особенности женщин и мужчин, оказывая массажное воздействие на определенные области с точной интенсивностью и максимальной эффективностью. Yamaguchi X имеет 22 программы, поэтому каждый сможет без труда подобрать нужный вариант массажа.

Приобрести массажное кресло нового поколения Yamaguchi X можно в любом салоне компании по всей России, заказать его доставку по телефону или через сайт Yamaguchi.

КОНТАКТЫ

Сайт: www.yamaguchi.ru

Телефон: +7 3652 67-13-35

Адреса САЛОНОВ Yamaguchi

Севастополь

График работы: Пн-Вс: 10:00 - 20:00

Ялта

График работы: Пн-Вс: 10:00 - 21:00

Симферополь

График работы: Пн-Вс: 10:00 - 20:30

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