Льготный 2020-й: Как изменятся тарифы в Крыму

В России тарифы на коммунальные услуги повышаются дважды - с 1 января и с 1 июня. Под бой курантов платежи индексируются на уровень потребительских цен, но в Крыму этого не произойдет по большинству платежей - их рост отложили до середины 2020 года.

МУСОР ДЕШЕВЛЕ

На уровне республики в первом полугодии сохранится действие предельных льготных тарифов на водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию и услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Напомним, действующие расценки составляют 2300 руб./Гкал за теплоснабжение, по 31,55 рубля за кубометр водоснабжения и водоотведения, и 40 рублей в месяц с сельского жителя и 50 рублей с городского за вывоз и утилизацию мусора. Столько же с нового года будут платить жители Большой Алушты и Большой Ялты, которым раньше эта услуга обходилась в 97,5 рублей и 129,3 рублей соответственно из-за удаленности полигона и затрат на транспортировку отходов.

Для жителей Большой Алушты и Большой Ялты снизится тариф на мусорФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

СВЕТ И ГАЗ БЕЗ ПЕРЕМЕН

Тарифы на электроэнергию для населения в первом полугодии останутся прежними и ступенчатыми. Для тех, кто потребляет меньше 150 кВт/ч в месяц, тариф составляет 3,04 рубля за киловатт, от 150 до 800 кВт - 3,8 рублей за 1 кВт/ч, последний третий блок потребителей свыше 800 кВт платит по 5,03 за 1 кВт/ч.

Увеличения расценок стоит ждать с июля на 8%. И это коснется первых двух групп потребителей: до 3,31 рублей и до 4,15 рублей соответственно.

ДОРОЖАЕТ МЕЖГОРОД И ПРИГОРОД

С января вырастет стоимость проезда в автобусах на междугородних и пригородных маршрутах. Раньше тарифы на перевозку пассажиров между городами перевозчик устанавливал сам. Например, из Симферополя в Евпаторию можно было добраться и за 191 рубль и за 223 рубля. Теперь, по словам председателя Госкомцен Крыма Юрия Новосада, расчет стоимости проезда будет идти из одной величины - 2,81 рубля за один километр пути. В этом случае проезд на автобусе в Евпаторию составит без малого 200 рублей.

- Около 90 междугородних маршрутов теперь будут перевозить пассажиров по регулируемому тарифу, - пояснил Новосад. - Остальные дополнят этот список во втором-третьем кварталах 2020 года.

Пригородные поездки с января подорожают на 3% до 1,8 рубля за перевозку одного пассажира на расстояние в 1 км. На 3,5% увеличится проезд в электричках - до 1,57 рубля за один пассажиро-километр.

Цена проезда в троллейбусах останется на уровне 17 рублей по городу и в 1,52 рубля за каждый километр пригородного сообщения и 2,2 рубля междугороднего.

На том же уровне пока остается цена билета на трамвай в Евпатории - 17 рублей.

С 15 до 17 рублей подорожает проезд в городских маршрутках Керчи. В остальных расценки останутся на прежнем уровне, включая Симферополь.