2020-01-11T16:42:22+03:00
Общество

«А мы тут плюшками балуемся»: Почему в зимнем Крыму тюбинг стал самым опасным развлечением

На полуострове нет оборудованных трасс для спуска на надувных санках
Анна КИРИЕНКО
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Для тюбинга нужны оборужованные сетками трассы. Фото: пресс-служба МЧС РКДля тюбинга нужны оборужованные сетками трассы. Фото: пресс-служба МЧС РК
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«Плюшки», «ватрушки», «сноутюбинг» - это все о надувных санках, которые пришли на смену камерам от автомобильных колес. В отличие от обыкновенных санок, «плюшка» способна развивать большую скорость, закручиваться вокруг своей оси во время движения, и абсолютно лишена тормозов, что придает катанию особые ощущения. Поэтому трассы для спуска на «плюшках-ватрушках» ограничивают специальными сетками, чтобы при спуске с горки не столкнуться с деревом.

НА ЧАТЫР-ДАГЕ СНЕГА МАЛО, ТРАВМ ТОЖЕ

Два популярных места зимнего отдыха в Крыму - Ангарский перевал и плато Ай-Петри. На плато есть подготовленные и оборудованные подъемниками горно-лыжные трассы, санные спуски. Ангарский перевал - это зона дикого отдыха, где спуски расчищают владельцы прокатов лыж и санок, но очень не системно.

- Сразу скажу, что для детей оборудованных трасс и спусков нет. Да и для взрослых у нас есть только подъемник на Ай-Петри, а люди катаются на чем угодно - на лыжах, сноубордах, санках, ватрушках, клеенках и пр. И это происходит абсолютно анархично, в чем наша большая беда, - говорит начальник Симферопольского аварийно-спасательного отряда службы «Крым-Спас» Максим Козлов. - Даже высококлассные лыжники не могут чувствовать себя в безопасности – в любой момент в них может врезаться нетрезвый гражданин на надувной ватрушке. Поэтому туристу нужно понимать, что зимние развлечения в Крыму – это на его страх, риск и ответственность.

В праздничные дни неудачно скатились семь человек. Фото: пресс-служба МЧС РК

В праздничные дни неудачно скатились семь человек. Фото: пресс-служба МЧС РК

Минувшие новогодние каникулы на склонах Чатыр-Дага прошли спокойно. Причина в отсутствии снега, и, как следствие, небольшом количестве туристов. В основном спасателям приходилось искать потерявшихся в низкой облачности людей. Это отличительная особенность Крымских гор - за 10-15 минут может опуститься густой туман, и в условиях практически нулевой видимости вероятность заблудиться огромная.

В ЗИМУ НА АЙ-ПЕТРИ

Весь поток жаждущих зимних развлечений направился на плато Ай-Петри, напрочь игнорируя регламент движения по автодороге со стороны Ялты: с 8 утра на ней работает снегоуборочная техника, с 10.00 до 12.00 осуществляется подъем транспорта, после 15.00 - спуск с горы Ай-Петри.

- Было все в эти выходные - и машины глохли в горах, и заторы образовывались из-за несоблюдения регламента, но самое страшное - плюшки, - отмечает начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» Юрий Павлов. - Люди берут эти надувные санки, выбирают горку покруче, и несутся вниз, чтобы там либо в дерево врезаться, или вылететь на камни, потому что снега, как такового, пока нет.

Пострадавшего спускали по канатной дороге - "скорой" наверх не пробиться. Фото: пресс-служба МЧС РК

Пострадавшего спускали по канатной дороге - "скорой" наверх не пробиться. Фото: пресс-служба МЧС РК

ДО ДЕРЕВА БЛИЗКО, ДО БОЛЬНИЦЫ - ДАЛЕКО

Предприниматели плюшки выдают на прокат, снимая с себя ответственность за безопасность спуска. Туристы, в свою очередь, не видят угрозы в том, чтобы пронестись по склону на большой скорости на неуправляемой надувной конструкции, которую подбрасывает на кочках. В результате для семи человек праздничное катание на Ай-Петри закончилось травмами. Так, в среду, 8 января, сразу двое туристов получили серьезные увечья, покатавшись на плюшке: от удара об дерево женщина получила травму позвонка и ушиб внутренних органов, а мужчина после столкновения с сосной - открытый перелом ноги.

Чтобы не тратить время на ожидание «скорой», пробирающейся сквозь автомобильный затор на плато Ай-Петри, пострадавших на носилках спустили по канатной дороге на среднюю станцию, где уже передали врачам.

- Дорога забита машинами, хотя в зимний период там разрешен проезд только для полноприводных автомобилей, - подчеркивает Павлов. - Но везут даже из Ялты на микроавтобусах - люди хотят покататься, сделать фото на снегу, особенно когда он есть только в горах. И это нормально. Каждые выходные много людей.

ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ УГОЛ АТАКИ

На Ангарском перевале и на плато Ай-Петри в выходные и праздничные дни работают мобильные группы спасотряда. Они одеты в синюю форму со светоотражающей надписью «Крым-Спас» и готовы оказать помощь при необходимости.

Чтобы обезопасить свой отдых, достаточно знать несколько правил: выбирать для спуска на плюшке склоны с уклоном не более 20 градусов, без ям, бугров, торчащих кустов и камней, и с достаточной площадкой для торможения внизу. Если на склоне нет травмобезопасных сетчатых ограждений, голову, руки и колени будет не лишним закрыть защитой, как при катании на роликах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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