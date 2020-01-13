В Крыму снимут фильм о российских военных, похищенных украинскими спецслужбами

История крымских военных Александра Баранова и Максима Одинцова, которых похитили украинские спецслужбы, легла в основу сюжета фильма «Пункт пропуска».

Режиссером стала директор московской киностудии «Горизонт-кино» Вера Соколова, а консультантом выступает юрист и политик Иван Соловьев.

Перед началом съемок группа соблюдает традиции - все расписываются на тарелке, а затем ее разбивают. Символ в руках у юриста, консультанта фильма Ивана Соловьева. Фото: «Горизонт-кино»

- Идея снять фильм возникла спонтанно. Мы разговаривали с Иваном Соловьевым, и он рассказал о нескольких главах из своей книги «Искушение», в том числе и об истории ребят Баранова и Одинцова. О том, как их ждали родные, как страна вызволяла своих героев. И эта идея показалась мне интересной, кинематографичной. Ведь здесь есть сразу несколько духовных скреп, - рассказывает КП-Крым режиссер Вера Соколова. - Во-первых, ребята родину не предали и не отказались от присяги. Во-вторых, родина не бросила своих героев. Кроме того, здесь есть семейные ценности.

По словам режиссера, от рождения идеи до начала производства и написания сценария фильма прошло буквально несколько дней.

Съемки кинокартины уже полным ходом идут в Москве. Юрист Иван Соловьев в ноябре стал консультантом. Он присутствует на съемочной площадке, ведь об истории похищенных украинскими военными ребят знает не понаслышке.

- Я вел дело военных практически с того момента, как их захватили, до возвращения на родину. В 2016 году посещал СИЗО в Николаеве, где содержали ребят. Все это время держал связь с их семьями, мамами, девушками. В фильме также будет показано, как семьи помогали Баранову и Одинцову вернуться на родину, в Крым. Ребят склоняли к предательству, но они выстояли и вернулись домой, - рассказывает Соловьев.

По его словам, сами военные не будут принимать участие в съемках - их заменят сценические персонажи.

- История будет подлинной, а имена - вымышленными. Надеюсь, что получится не просто пропагандистское кино, а фильм, который сможет разбудить в людях самые лучшие эмоции: чувство общности народа, напоминание воссоединения Крыма и России, а еще понимание, что материнская молитва может сотворить чудеса и помочь выстоять, - отмечает юрист.

Иван Соловьев подчеркивает, что главный лейтмотив фильма - «Россия своих не бросает».

До февраля съемки картины «Пункт пропуска» идут в Москве.

Исполнители главных ролей Валерий Карпов и Анастасия Черникова во время съемок дубля. Фото: «Горизонт-кино»

- В центре сюжета - два главных героя, а также их семьи. Кроме того, есть военные, которые участвовали в операции по вызволению ребят. Мы понимаем, что история будет с художественными линиями. Уже отсняли несколько эпизодов с прототипом персонажа Баранова. Его играет молодой талантливый актер Валерий Карпов. У него много сцен с актрисой Анастасией Черниковой, - рассказывает КП-Крым Вера Соколова.

Режиссер не стала раскрывать имена всех актеров, которые снимутся в киноленте. Сказала лишь, что все роли уже распределены.

- Мы будем раскрывать карты постепенно, - отмечает Соколова. - Могу сказать только, что в актерском составе есть заслуженные артисты России и Советского Союза. Это прекрасный актерский ансамбль. Среди них есть те, с кем я раньше работала, набрали в состав и новых ребят.

До конца февраля съемочная группа задержится в Москве, а в марте-апреле процесс создания кинокартины продолжится в Севастополе и Крыму. Эпизоды жизни главных героев на полуострове покажут на фоне западного побережья, а также в Балаклаве и Инкермане.

Премьера фильма «Пункт пропуска» намечена на март 2021 года.

СПРАВКА "КП"

Прапорщик Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов в 2014 году перешли служить в российскую армию. В 2016 году на границе между Крымом и Херсонской областью СБУ похитила их и вывезла на территорию Николаевской области. В Минбороны РФ сообщали, что военнослужащих выманили на территорию Украины «якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины». Президент России Владимир Путин назвал задержание военных вероломством.

Подольский райсуд Киева в феврале 2018 года приговорил Одинцова к 14 годам лишения свободы, а Баранова - к 13 годам. На Украине их признали виновными в госизмене и дезертирстве.

Домой российские военнослужащие вернулись лишь спустя три года - в сентябре 2019-го, когда их обменяли в рамках договоренностей Москвы и Киева.