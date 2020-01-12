2020-01-13T09:01:06+03:00
Политика

"Заведомо невыполнимые требования": В Крыму оценили желание Джемилева присутствовать на форумах "нормандской четверки"

Экс-глава запрещенного в РФ меджлиса озвучил ряд просьб к президенту Украины Владимиру Зеленскому
Надежда ДАЦЮК
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Мустафа Джемилев долгое время возглавлял запрещенный в РФ МеджлисМустафа Джемилев долгое время возглавлял запрещенный в РФ МеджлисФото: Архив "КП"
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На Украине не пойдут на поводу у экс-главы запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, поскольку поняли, к каким последствиям это может привести. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владимир Джаралла.

Ранее Мустафа Джемилев встретился с так называемым постпредом главы украинского государства в АРК Антоном Кориневичем и потребовал, чтобы представители меджлиса присутствовали на международных встречах с участием президента Украины, в том числе и на форумах "нормандской четверки". Помимо этого, лидер запрещенного в РФ меджлиса раскритиковал руководство страны за то, что крымских татар практически нет в органах украинской власти.

- Все происходящее вызывает ироничную улыбку. В Крыму подобная тактика была известна за все время существования организации Джемилева. А смысл был всегда один и тот же: когда у них заканчивались деньги, когда они понимали, что их влияние падает, немедленно организовывались беспорядки и следовали радикальные и жесткие для тогдашней Украины заявления. После этого начинались переговоры, которые заканчивались удовлетворением значительной части их требований, - отмечает политолог Владимир Джаралла.

Однако, по его мнению, добиться желаемого у Джемилева и его представителей уже не получится.

- Не нужно забывать, что националисты всей Украины и представители Джемилева имели одну общую цель - быть против России. А в остальном их цели расходятся. Поэтому некоторое время на Украине пытались эту тему отработать. Посмотреть, что из этого получится. Но выяснили, что это приводит к неподконтрольности крымских татар власти. Очевидно, что поведение самого Джемилева и его организации вызывает на Украине сильнейшее раздражение. Если сначала на Украине просто поражались наглости требований, то сейчас задумались, к чему это может привести, - добавил Джаралла.

По словам политолога, лидер меджлиса выдвигает заведомо невыполнимые требования, чтобы получить бюджетные деньги и места в Верховной Раде.

- Также вспомним, что при всей радикальности крымскотатарских формирований, никто из них не горел желанием умирать на линии огня, - заключил политолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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